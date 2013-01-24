*Потребительские товары Philips: бытовая электронная техника для дома, персонального ухода и для ухода за детьми (ручные и автоматические кофемашины, кофеварки, очистители и увлажнители воздуха, пылесосы и системы уборки, утюги, парогенераторы, отпариватели, домашняя кухонная техника, бритвы, стайлеры, триммеры, эпиляторы, электрические зубные щетки, товары по уходу за кожей и волосами, детские товары торговой марки Avent).