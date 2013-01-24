Потребительские товары*
Тел: 00-800-2000-08-80 (обслуживание производится на русском языке, звонок с территории Кыргызстана бесплатный)
Режим работы: круглосуточно 7 дней в неделю
Потребительские товары*
Тел: 00-800-2000-08-80 (обслуживание производится на русском языке, звонок с территории Кыргызстана бесплатный)
Режим работы: круглосуточно 7 дней в неделю
Телевизоры Philips (поддержка потребителей и информация о сервисной сети)
Тел: 00-800-2000-00-04 (обслуживание производится на русском языке, звонок с территории Кыргызстана бесплатный)
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00 по московскому времени
Список официальных дистрибьюторов Philips "Здравоохранение"
ООО ФИЛИПС Россия
123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13