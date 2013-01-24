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Контакты

Philips  Кыргызстан

Центр информационной поддержки покупателей Philips

 

Потребительские товары*

Тел: 00-800-2000-08-80 (обслуживание производится на русском языке, звонок с территории Кыргызстана бесплатный)

Режим работы: круглосуточно 7 дней в неделю

*Потребительские товары Philips: бытовая электронная техника для дома, персонального ухода и для ухода за детьми (ручные и автоматические кофемашины, кофеварки, очистители и увлажнители воздуха, пылесосы и системы уборки, утюги, парогенераторы, отпариватели, домашняя кухонная техника, бритвы, стайлеры, триммеры, эпиляторы, электрические зубные щетки, товары по уходу за кожей и волосами, детские товары торговой марки Avent).

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Телевизоры Philips (поддержка потребителей и информация о сервисной сети)

Тел: 00-800-2000-00-04 (обслуживание производится на русском языке, звонок с территории Кыргызстана бесплатный)

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00 по московскому времени

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Форум поддержки

Здравоохранение и медицинское оборудование

 
Тел.:+7 495 933-0339 (обслуживание производится на русском языке, информацию о стоимости звонка уточняйте у Вашего оператора связи или свяжитесь с дистрибьютором Philips в Вашей стране).
Электронная почтаhs.rca@philips.com

Список официальных дистрибьюторов Philips "Здравоохранение"

Список сервисных партнеров Philips "Здравоохранение"

Региональный офис:

 

ООО ФИЛИПС Россия

123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13
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