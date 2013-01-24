Совет директоров

На протяжении 130 лет компания Philips придерживается миссии улучшать качество жизни людей по всему миру. Управленческая команда Philips в Центральной и Восточной Европе, России, СНГ отвечает за реализацию целей в регионе.

Руководство компании стремится предлагать решения для ответа на запросы систем здравоохранения, а также обеспечивать устойчивый рост бизнеса на территории региона. Philips предлагает современные решения для поддержания здорового образа жизни и прорывные технологии, разработанные для повышения доступности высокотехнологичной медицины.

Команду Philips объединяет желание улучшать жизни людей и стремление вносить вклад в трансформацию здравоохранения, выводя на новый уровень методы диагностики и лечения. Мы в Philips верим, что всегда есть способ изменить жизнь к лучшему.