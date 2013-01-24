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Совет директоров

Совет директоров

Управленческая команда Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ  

 

На протяжении 130 лет компания Philips придерживается миссии улучшать качество жизни людей по всему миру. Управленческая команда Philips в Центральной и Восточной Европе, России, СНГ отвечает за реализацию целей в регионе.

 

Руководство компании стремится предлагать решения для ответа на запросы систем здравоохранения, а также обеспечивать устойчивый рост бизнеса на территории региона. Philips предлагает современные решения для поддержания здорового образа жизни и прорывные технологии, разработанные для повышения доступности высокотехнологичной медицины.

 

Команду Philips объединяет желание улучшать жизни людей и стремление вносить вклад в трансформацию здравоохранения, выводя на новый уровень методы диагностики и лечения. Мы в Philips верим, что всегда есть способ изменить жизнь к лучшему.

Максим Кузнецов

 

Глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ, Старший вице-президент

 

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Михаил Гончаров

 

Директор кластера прецизионной диагностики компании Philips в России и СНГ
 

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Дмитрий Лисогор

 

Директор департамента медицинского мониторинга, аналитики и информационных технологий в медицине Philips в России и СНГ
 

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Николай Сивак

 

Коммерческий директор Philips «Здравоохранение» в России и СНГ
 

 

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Анна Восходова

 

Директор отдела бренд, корпоративных и цифровых коммуникаций. Руководитель отдела маркетинг сектора «Потребительские товары»

 

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Ольга Старцева

 

Директор по Маркетингу сектора «Здравоохранение, бренд и корпоративные коммуникации» Philips в России и СНГ

 

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Евгений Догонкин

 

Операционный директор Philips в России и СНГ

 

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Роман Сабиров

 

Управляющий партнер

 

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Йерун де Бур

 

Финансовый директор Philips Россия, Беларусь, Закавказье и Центральная Азия

 

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Гульнара Себестьен

 

Глава Philips «Потребительские товары» в России и СНГ

 

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Ольга Бахвалова

 

Директор по нормативному регулированию и управлению качеством Philips “Здравоохранение” и ”Потребительские товары” в России и СНГ

 

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Олеся Акимцева

 

Руководитель юридического отдела Philips в России и СНГ
 

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Маргарита Третьякова

 

Директор по работе с персоналом Philips в России и СНГ
 

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Ольга Волкова

 

Директор Philips Беларусь
 

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Алексей Корякин 

 

Директор департамента Сервиса Медицинских Систем и реализации Решений Philips в России и СНГ 
 

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