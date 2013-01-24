Евгений Догонкин занимает должность операционного директора Philips в России и СНГ с апреля 2019 года. В этой роли он отвечает за управление логистикой, включая планирование товаров, взаимодействие с клиентами, таможенные, транспортные и складские операции, а также за управление проектами и поддержку коммерческих операций.

Евгений присоединился к команде Philips в 2011 году и занял позицию менеджера по планированию спроса в России, Беларуси и Казахстане. За 8 лет активной работы он получил опыт управления проектами и логистикой, опыт работы с клиентами, продаж и дистрибуции.

Евгений начинал свою карьеру в компании Gillette в 2002 году, c 2007 по 2011 гг. работал в компании Procter & Gamble, сначала операционным менеджером по дистрибуционной логистике в России и Беларуси, затем менеджером по планированию в России, Беларуси и Украине.

Евгений с отличием окончил магистратуру в Санкт-Петербургском государственном техническом университете в 2001 году, а также прошел обучение по управлению проектами и операционному менеджменту в Гарвардском университете (Бостон, Массачусетс, США).