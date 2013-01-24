Йерун де Бур

Ярун де Бур был назначен финансовым директором Philips в России и СНГ 15 июля 2018 г. Также является финансовым бизнес-партнером Philips «Здравоохранение».

Ярун пришел в Philips в 1999 г. и в течение 21 года занимал различные должности в сфере финансов в Нидерландах. В 2010 г. он стал финансовым директором по интеграции брендов Philips/Saeco. При его непосредственном участии финансовые процессы Saeco были приведены в соответствие с процедурами компании Philips, включая постепенную интеграцию продаж бренда и ликвидацию 15 юридических лиц.

В 2013 г. Ярун стал финансовым контролером Philips категории «Уход за полостью рта» в Амстердаме. В 2014 г. он временно стал и. о. финансового директора категории «Здоровье и благополучие». В 2015 г. был переведен на должность финансового контролера категории «Уход за полостью рта» в штаб-квартиру в городе Ботелл, США. Став частью обновленной управленческой команды, Ярун за 5 лет обеспечил стремительный рост выручки категории до 450 млн евро.

Ярун родился в маленькой деревне на севере Амстердама. В 1999 г. закончил Амстердамский университет, факультет Экономики и эконометрики. В 2003 г. получил степень магистра по финансам и контролю в Амстердамской бизнес-школе.