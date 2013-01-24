Олеся Акимцева занимает должность руководителя юридического отдела Philips в России и СНГ с ноября 2015 года. Помимо общей юридической и комплаенс поддержки деятельности компании Philips, Олеся принимает участие в разработке и внедрении различных новых инициатив. Так, к ним относится локализация производства, продажа медицинского оборудования Philips в формате контрактов жизненного цикла, а также реализация решений посредством программ государственно-частного партнерства (ГЧП) и лизинга.

До начала работы в Philips Олеся более 10 лет работала в различных международных компаниях в сфере здравоохранения.

Окончила юридический факультет в Московском Государственном Университете (МГУ) имени М .В. Ломоносова