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Олеся Акимцева

Олеся Акимцева

(Olesya Akimtseva)

Руководитель юридического отдела Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ

 

Олеся Акимцева занимает должность руководителя юридического отдела Philips в России и СНГ с ноября 2015 года. Помимо общей юридической и комплаенс поддержки деятельности компании Philips, Олеся принимает участие в разработке и внедрении различных новых инициатив. Так, к ним относится локализация производства, продажа медицинского оборудования Philips в формате контрактов жизненного цикла, а также реализация решений посредством программ государственно-частного партнерства (ГЧП) и лизинга.

 

До начала работы в Philips Олеся более 10 лет работала в различных международных компаниях в сфере здравоохранения.

                                                                                                          

Окончила  юридический факультет в Московском Государственном Университете (МГУ) имени М .В. Ломоносова