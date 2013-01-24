Ольга Бахвалова занимает должность Директора по нормативному регулированию и управлению качеством с 2013 г. В этой роли она отвечает за соответствие деятельности Philips требованиям международных стандартов, локального законодательства, формирование политики компании в области качества в соответствии со стратегией развития компании.

C 2014 Ольга является cертифицированным внутреннем аудитором Филипс по соответствию Системы менеджмента качества стандартам ISO 9001/13485/FDA

С 2015 года выступает председателем регуляторного комитета Международной Ассоциации Медицинских Изделий (IMEDA) и активно участвует в жизни индустрии, взаимодействуя с государственными регуляторными и надзорными органами в России/СНГ/ЕАЭС.

Ольга начала свою карьеру в области управления качеством и регулирования в 2002 г. в компании Philips «Здравоохранение». С 2007 по 2013 гг. возглавляла отдел технического регулирования в компании GE Healthcare.

Ольга окончила Московский Государственный Университет Коммерции по специальности маркетинг и прошла повышение квалификации по направлению внешне-экономическая деятельность во Всероссийской Академии Внешней Торговли.