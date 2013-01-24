Ольга Старцева возглавила отдел маркетинга сектора «Здравоохранение, бренд и корпоративные коммуникации» Philips в России и СНГ в 2018 году. В этой роли она отвечает за разработку и реализацию маркетинговой стратегии, а также за развитие компетенций команды маркетологов.

Ольга начала работу в компании Philips в 2011 году в качестве главы отдела маркетинга сектора «Световые решения» / «Потребительский сегмент».

В 2014 году возглавила категорию «Материнство и детство» (Philips Avent), и под ее руководством бизнес был переведен на мультидистрибьютерскую модель, был впервые реализован проект по категорийному менеджменту в сети «Детский мир», был открыт первый в России Банк донорского грудного молока на базе ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России.

Также команда Ольги запустила мобильное приложение «Беременность +» для поддержки будущих мам. Все это позволило Philips Avent много лет удерживать безусловное лидерство на рынке и оставаться выбором мам и педиатров №1 в России.

С 2016 по 2018 год Ольга стала директором по маркетингу подразделения «Здоровье и Благополучие» Philips (объединившее категории «Материнство и детство» (Philips Avent), «Уход за полостью рта» и «Терапия сна и респираторная поддержка»).

Под руководством Ольги продолжился рост категории «Материнство и детство», была успешно выведена на рынок новая категория «Терапия сна и респираторная поддержка», а также команде удалось переломить падающий тренд в продажах категории «Электрические зубные щетки» и нарастить долю рынка.

Ольга окончила РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). Является сертифицированным специалистом по Lean менеджменту. Обладает сертификатами по коучингу, ведет тренинги по эффективности и стрессоустойчивости.