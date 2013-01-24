История Philips в России началась в 1898 году, когда Антон Филипс, один из братьев – основателей компании, заключил контракт на поставку угольных ламп-свечей для Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге. В 1914 году Philips открыла первый российский офис на Невском проспекте, 16.

Philips стремится создавать решения для всех этапов континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. С самого момента основания компания использует инновационные технологии как инструмент, который помогает делать повседневную жизнь лучше и комфортнее. Основная миссия компании – к 2030 году улучшать жизни 2,5 миллиардов людей ежегодно.

Philips занимает ведущие позиции в области профессиональных медицинских технологий. В российских клиниках уже используются наши передовые решения. В их числе мобильная телеультразвуковая система Lumify, с которой проведение УЗИ с помощью смартфона становится реальностью; магнитно-резонансный томограф Ingenia Ambition, для работы которого необходимо всего 7 литров жидкого гелия вместо стандартных 1500; высокоточный ангиографический комплекс Azurion, позволяющий выполнять сложнейшие операции на сердце через миниатюрный прокол в артерии. Медицинские учреждения в разных регионах страны, понимая важность цифровизации, делают выбор в пользу IT-платформ Philips. Так, в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Астрахани и в НМХЦ имени Н.И. Пирогова в Москве применяют систему IntelliSpace Critical Care and Anesthesia, которая выводит работу отделений реанимации и интенсивной терапии на принципиально новый уровень благодаря интеллектуальным цифровым инструментам. А в НМИЦ им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге – платформу IntelliSpace CardioVascular для оптимизации процесса при работе с пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Компания Philips изготавливает в России некоторые модели высокотехнологичного медицинского оборудования. В 2017 году состоялся запуск производства ультразвуковых систем и компьютерных томографов на базе предприятия АО «Рентгенпром» в городском округе Истра Московской области. А с 2021 года на заводе планируется выпускать также магнитно-резонансные томографы Philips.

В России Philips развивает медицинский консалтинг: наши специалисты помогают клиникам более эффективно выстраивать рабочие процессы, подбирая решения индивидуально в каждом случае. Консалтинговое подразделение также реализует проекты по проектированию медицинских учреждений.

Philips разрабатывает и внедряет новые бизнес-модели, в том числе лизинг, государственно-частное партнерство, контракты жизненного цикла (КЖЦ). В 2020 году мы заключили КЖЦ на поставку инновационных МРТ, ангиографических и ультразвуковых систем в клиники Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа. Philips будет осуществлять сервисное обслуживание этих аппаратов на протяжении всего их срока службы.

С 2017 года в инновационном центре «Сколково» работает лаборатория Philips Research Labs RUS – российское подразделение глобальной научно-исследовательской сети Philips. В настоящее время в лаборатории ведутся работы по развитию технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта (ИИ) для обработки и анализа медицинских изображений. Cоздаются решения для оптимизации процессов в отделении лучевой диагностики, разрабатываются системы поддержки принятия клинических решений.

Philips ведет научное сотрудничество с крупнейшими медицинскими и исследовательскими центрами России, в том числе с НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева (г. Москва), Международным томографическим центром (г. Новосибирск), НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера (г. Санкт-Петербург). В рамках совместных проектов учреждения получают углубленный доступ к инновациям Philips и постоянную поддержку команды Philips Clinical Science. Авторы публикуют результаты работ в научных журналах и представляют их на международных и российских конгрессах.

Philips продолжает создавать инновационные и технологичные решения в области красоты и здоровья и делать их доступными для каждого. В 2020 году компания представила на российском рынке премиальную линейку для волос с технологией SenseIQ – фен и выпрямитель для волос. Во время укладки цифровой сенсор непрерывно сканирует волосы, определяя их состояние, и постоянно подстраивает температуру воздушного потока и нагрева пластин, чтобы не допустить перегрева волос. Благодаря этому в волосах сохраняется естественная влага, что делает их сияющими, гладкими, блестящими, здоровыми и сильными даже при ежедневной укладке.

Мы не перестаем рассказывать о технологии Sonicare – все больше пользователей выбирают эффективную и безопасную гигиену полости рта для всей семьи. С трех лет дети знакомятся с правильной техникой чистки выметающими движениями и вместе с героем Спаркли в интерактивном мобильном приложении развивают полезную привычку на всю жизнь. Технология Philips Sonicare позволяет удалять в семь раз больше налета, чем обычная мануальная щетка. Щетинки, которые совершают до 62 000 движений в минуту, не только тщательно очищают поверхность зубов, но и образуют поток жидкости, вымывающий налет из труднодоступных пространств между зубами и вдоль линии десен.

Среди решений для мужчин, которые носят бороду или щетину, лидером остается технология безопасного и комфортного бритья и стайлинга с гибридным устройством Philips OneBlade. Двустороннее лезвие на плавающей головке не прилегает плотно к коже, что гарантирует бритье без порезов и раздражений, даже если брить против роста волос.

Особое место в нашей работе занимают социальные проекты. Philips поддерживает инициативы благотворительных фондов, в том числе фонда Philips Foundation, направленные на расширение доступности высококачественной медицинской помощи в российских регионах. Например, с конца 2020 года мы проводим кампанию «Ради здоровья» в Хабаровском крае. В ее рамках сотни людей уже смогли пройти бесплатные УЗИ сердца и щитовидной железы на современном оборудовании Philips.