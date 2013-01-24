Устойчивое развитие

Как ведущая компания в области технологий для здравоохранения, мы вносим вклад в здоровье и благополучие людей с помощью значимых инноваций. Наша цель – улучшать жизни 2,5 миллиардов людей ежегодно к 2030 году.

Мы хотим, чтобы компания Philips развивалась как ответственный и устойчивый бизнес. Мы ставим для себя амбициозные цели в экологии и социальной сфере и придерживаемся высоких стандартов управления.

Ответственность по отношению к нашей планете и обществу – часть ДНК нашей компании. Я убежден, что именно она делает нашу работу особенно ценной».