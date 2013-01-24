Устойчивое развитие

Компания Philips придает первостепенное значение инициативам в области экологии, социальной сферы и корпоративного управления.
Среди основных пунктов программы Philips по устойчивому развитию на 2021-2025 год – производство 100% продуктов и услуг в соответствии с требованиями экодизайна, расширение доступа к медицинской помощи для 300 миллионов человек, не получающих должного медицинского обслуживания, а также полная прозрачность налоговых отчислений.
Наш подход к заботе об окружающей среде и обществе отражает цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития:
- Цель 3 – Обеспечивать здоровье и благополучие людей любого возраста
- Цель 12 – Обеспечивать устойчивое потребление и производство
- Цель 13 – Предпринимать активные действия в рамках борьбы с изменением климата и его последствиями