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Устойчивое развитие
sustainability

Устойчивое развитие

frans-van-houten

Как ведущая компания в области технологий для здравоохранения, мы вносим вклад в здоровье и благополучие людей с помощью значимых инноваций. Наша цель – улучшать жизни 2,5 миллиардов людей ежегодно к 2030 году.

 

Мы хотим, чтобы компания Philips развивалась как ответственный и устойчивый бизнес. Мы ставим для себя амбициозные цели в экологии и социальной сфере и придерживаемся высоких стандартов управления. 

 

Ответственность по отношению к нашей планете и обществу – часть ДНК нашей компании. Я убежден, что именно она делает нашу работу особенно ценной».

Франс ван Хаутен

Генеральный директор Philips

Наш подход

 

Компания Philips придает первостепенное значение инициативам в области экологии, социальной сферы и корпоративного управления. 

 

Среди основных пунктов программы Philips по устойчивому развитию на 2021-2025 год – производство 100% продуктов и услуг в соответствии с требованиями экодизайна, расширение доступа к медицинской помощи для 300 миллионов человек, не получающих должного медицинского обслуживания, а также полная прозрачность налоговых отчислений.

 

Наш подход к заботе об окружающей среде и обществе отражает цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития:

 

  • Цель 3 – Обеспечивать здоровье и благополучие людей любого возраста
  • Цель 12 – Обеспечивать устойчивое потребление и производство
  • Цель 13 – Предпринимать активные действия в рамках борьбы с изменением климата и его последствиями
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