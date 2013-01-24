Найти название модели просто. Посмотрите на правую или левую панель прибора. Название модели выглядит так: Azur Elite, Azur Advanced и т. д.
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Найти название модели просто. Посмотрите на правую или левую панель прибора. Название модели выглядит так: Azur Elite, Azur Advanced и т. д.
Контейнер для очистки от накипи
IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глажения, предотвратить скопление накипи в утюге проще простого.
Протестировано с использованием прибора Philips GC5000 и воды жесткостью 16,8 dH. Тестирование проводилось только в отношении известкового налета.
Для всех паровых утюгов Philips мы рекомендуем использовать деминерализованную или водопроводную воду. Предпочтительно использование деминерализованной воды, поскольку она предотвращает скопление накипи в утюге.
Никогда не используйте воду для глажения или ароматизированную воду в паровых утюгах Philips. Несоблюдение этого правила может привести к засорению утюга, его повреждению или выходу из строя.
Если вы не знаете, как выполнять очистку от накипи, всегда следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации.
Если у вас нет руководства по эксплуатации, найдите обозначение модели на самом утюге (указано в формате GCXXXX). С помощью этого обозначения вы сможете найти всю необходимую информацию о приборе на веб-сайте Philips. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в Центр поддержки потребителей Philips.
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