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Ключевые слова для поиска

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Удаление накипи
    очистка парогенераторов от накипи
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    очистка отпаривателей для одежды от накипи

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    Очистка парового утюга Philips

    очистка парогенераторов от накипи

    Паро-
    генераторы

    очистка паровых утюгов от накипи

    Паровые утюги

    очистка отпаривателей для одежды от накипи

    Отпариватели для одежды

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    Контактная информация
    номер модели

    Название модели можно найти на боковой панели парового утюга

     

    Найти название модели просто. Посмотрите на правую или левую панель прибора. Название модели выглядит так: Azur Elite, Azur Advanced и т. д.

    Зачем выполнять очистку парового утюга от накипи?

    Со временем в утюгах может скапливаться накипь. Чем выше уровень жесткости водопроводной воды в вашем регионе, тем быстрее образуется накипь, которая при отсутствии очистки затвердевает. Регулярное удаление накипи предотвращает появление пятен на одежде и образование конденсата. Регулярная очистка утюга помогает поддерживать максимальную мощность и подачи пара и продлевает срок службы прибора.

    Очистка парового утюга

    Функция самоочистки

    Все паровые утюги Philips

    руководство
    руководство
    руководство
    руководство
    руководство
    руководство
    1. Наполните резервуар для воды (если на утюге можно выбрать настройки, выберите MAX TEMP и "Без пара").
    2. Когда индикатор погаснет, отключите утюг от сети и поднесите к раковине так, чтобы подошва утюга находилась в горизонтальном положении.
    3. Включите функцию CALC CLEAN с помощью кнопки или регулятора (способ зависит от модели: при необходимости нажмите и удерживайте кнопку).
    4. Аккуратно потрясите утюг вперед и назад, пока не выйдет вся вода. Вода, пар и накипь будут выходить из отверстий для пара.
    5. Нагрейте утюг и прогладьте ткань, чтобы очистить подошву. При необходимости повторите. 

    Смотрите видео, как очистить утюг Philips

    Смотреть сейчас

    Функция Quick Calc Release

    Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885)

    руководство
    руководство
    руководство
    руководство
    1. Отключите прибор от сети и дайте ему остыть
    2. Поставьте утюг горизонтально и нажмите на фиксатор системы быстрой очистки от накипи Quick Calc Release на задней панели.
    3. Снимите контейнер для накипи. Слейте из него воду, промойте и дайте высохнуть.
    4. Удалите частицы накипи и грязи у отверстия утюга. Установите контейнер на место и зафиксируйте. 

    Смотрите видео, как очистить утюг Philips

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    Функция Quick Calc Release

    Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X)

    руководство
    руководство
    руководство
    руководство
    руководство

    Контейнер для очистки от накипи

    1. Отключите прибор от сети и дайте ему остыть
    2. Удерживайте прибор над раковиной в вертикальном положении. Откройте рычаг контейнера для очистки от накипи Quick Calc Release и извлеките его.
    3. Промойте контейнер для очистки от накипи Quick Calc Release водой
    4. Аккуратно встряхните прибор, чтобы удалить из него частицы накипи
    5. Установите контейнер для очистки от накипи Quick Calc Release обратно в прибор и нажмите на рычаг до щелчка для фиксации коллектора.

    Смотрите видео, как очистить утюг Philips

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    Встроенный контейнер для накипи 

    Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889)

    руководство
    руководство
    руководство
    руководство
    1. Наполните резервуар для воды (если на утюге можно выбрать настройки, выберите MAX TEMP и "Без пара").
    2. Когда индикатор погаснет, отключите утюг от сети и поднесите к раковине так, чтобы подошва утюга находилась в горизонтальном положении.
    3. Включите функцию CALC CLEAN с помощью кнопки или регулятора (способ зависит от модели: при необходимости нажмите и удерживайте кнопку).
    4. Аккуратно потрясите утюг вперед и назад, пока не выйдет вся вода. Вода, пар и накипь будут выходить из отверстий для пара.
    5. Нагрейте утюг и прогладьте ткань, чтобы очистить подошву. При необходимости повторите. 

    Смотрите видео, как очистить утюг Philips

    Смотреть сейчас

    Фильтр против накипи IronCare

    Все паровые утюги

    IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глажения, предотвратить скопление накипи в утюге проще простого.

     

    Протестировано с использованием прибора Philips GC5000 и воды жесткостью 16,8 dH. Тестирование проводилось только в отношении известкового налета.
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    Ответы на часто задаваемые вопросы о паровых утюгах Philips

    Следует ли использовать деминерализованную воду или специальную воду для глажения для предотвращения скопления накипи в паровом утюге?

    Для всех паровых утюгов Philips мы рекомендуем использовать деминерализованную или водопроводную воду. Предпочтительно использование деминерализованной воды, поскольку она предотвращает скопление накипи в утюге.
     

    Никогда не используйте воду для глажения или ароматизированную воду в паровых утюгах Philips. Несоблюдение этого правила может привести к засорению утюга, его повреждению или выходу из строя.
    Как часто необходимо выполнять очистку утюга от накипи для поддержания оптимальной подачи пара?
    Мы рекомендуем выполнять очистку утюга от накипи каждые 1-2 месяца. Регулярная очистка от накипи позволяет удалить все частицы накипи и продлить срок службы прибора.
    Нужно ли выполнять очистку парового утюга от накипи при постоянном использовании деминерализованной воды?
    Если вы всегда используете деминерализованную воду, накипь в утюге скапливаться не будет. Однако на некоторых моделях утюгов индикатор очистки от накипи начинает мигать спустя некоторое время использования прибора. В этом случае выполните процедуру очистки от накипи для последующего использования прибора.
    Нужно ли выполнять очистку парового утюга от накипи, если я всегда сливаю воду из контейнера Quick Calc Release?
    Да, очистку утюга Philips от накипи рекомендуется выполнять каждые 1-2 месяца. В системе быстрой очистки от накипи Quick Calc Release скапливается не вся накипь. Регулярная очистка от накипи позволяет удалить все частицы накипи и продлить срок службы прибора.
    Я не знаю, какая у меня модель утюга и как выполнять очистку от накипи

    Если вы не знаете, как выполнять очистку от накипи, всегда следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации.

    Если у вас нет руководства по эксплуатации, найдите обозначение модели на самом утюге (указано в формате GCXXXX). С помощью этого обозначения вы сможете найти всю необходимую информацию о приборе на веб-сайте Philips. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в Центр поддержки потребителей Philips.

    Контактная информация

    Если у вас возникнут вопросы о продукции Philips по уходу за одеждой,


    обращайтесь в наш Центр поддержки потребителей.

     

    Телефон: 8 800 200 0880

     

    Режим работы: круглосуточно 7 дней в неделю.

    Звонок с мобильных и стационарных телефонов на номер
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