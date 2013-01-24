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Ключевые слова для поиска

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    Комфортное сцеживание

    Philips Avent
    Одинарный электрический молокоотсос

    SCF332/31
    Philips Avent Одинарный электрический молокоотсос

    Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока.

     

    • Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну
    • Выберите настройку, которая подходит именно вам
    • Мягкая насадка с массажными лепестками
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    Philips Avent
    Ручной молокоотсос серии Comfort

    SCF330/50
    Philips Avent Ручной молокоотсос серии Comfort

    Сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки.

     

    • Удобное положение благодаря особому дизайну
    • Мягкая массажная насадка бережно стимулирует приток молока
    • Компактный легкий дизайн
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    Philips Avent
    Ручной молокоотсос серии Natural

    SCF330/20
    Philips Avent Ручной молокоотсос серии Natural

    Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока.

     

    • Удобное положение благодаря особому дизайну
    • Мягкая массажная насадка бережно стимулирует приток молока
    • Компактный легкий дизайн
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    Хранение грудного молока

    Philips Avent
    Контейнеры для хранения грудного молока

    SCF618/10
    Philips Avent Контейнеры для хранения грудного молока

    Новый контейнер для хранения позволяет эффективнее сцеживать, хранить и использовать грудное молоко.

     

    • Для надежного хранения и транспортировки
    • Удобно следить за датой и содержимым
    • Компактное размещение в холодильной и морозильной камерах
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    Philips Avent
    Пакеты для хранения грудного молока

    SCF603/25
    Philips Avent Пакеты для хранения грудного молока

    Пакеты Philips AVENT — это надежное решение для хранения грудного молока.

     

    • Надежная герметичная двойная застежка-молния
    • Стерильный пакет с защитой от вскрытия
    • Благодаря усиленным швам и двухслойному материалу пакет можно хранить в морозильной камере
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    Philips Avent
    Детская бутылочка серии Natural

    SCF030/17
    Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

    Широкая соска имитирует форму груди, способствуя естесственному захвату.

     

    • Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди
    • Ультрамягкая соска имитирует форму груди
    • Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта
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    Philips Avent
    Детская бутылочка серии Natural

    SCF036/17
    Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

    Бутылочка серии Natural с мягкой соской с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей.

     

    • Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди
    • Гибкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание
    • Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта
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    Philips Avent
    Бутылочка Anti-colic c клапаном AirFree™

    SCD809/01
    Philips Avent Бутылочка Anti-colic c клапаном AirFree™

    Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки.

     

    • Удобная бутылочка не пропускает воздух при вертикальном кормлении
    • Никакого воздуха в соске
    • Особая система против колик и дискомфорта*
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    Уход за грудью

    Philips Avent
    Накладки на сосок

    SCF156/01
    Philips Avent Накладки на сосок

    Накладка на сосок Philips Avent, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, исключает прямое соприкосновение малыша с кожей соска в процессе кормления грудью.

     

    • Легкий захват для вашего малыша
    • Изготовлены из ультратонкого силикона, не имеют вкуса и запаха
    • Отсутствие контакта с потрескавшимися и воспаленными сосками
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    Philips Avent
    Вкладыши для бюстгальтера

    SCF254/24
    Philips Avent Вкладыши для бюстгальтера

    Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают комфорт в период кормления благодаря дышащей ячеистой текстуре, сверхтонкому впитывающему внутреннему слою и особой форме, предотвращающей протекание днем и ночью.

     

    • Ячеистый верхний слой
    • Трехслойный ультравпитывающий материал
    • Для максимальной гигиеничности каждый вкладыш упакован отдельно
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