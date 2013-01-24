Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока.

Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

Выберите настройку, которая подходит именно вам

Мягкая насадка с массажными лепестками