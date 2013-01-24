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Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока.
Сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки.
Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока.
Новый контейнер для хранения позволяет эффективнее сцеживать, хранить и использовать грудное молоко.
Пакеты Philips AVENT — это надежное решение для хранения грудного молока.
Бутылочка серии Natural с мягкой соской с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей.
Накладка на сосок Philips Avent, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, исключает прямое соприкосновение малыша с кожей соска в процессе кормления грудью.
Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают комфорт в период кормления благодаря дышащей ячеистой текстуре, сверхтонкому впитывающему внутреннему слою и особой форме, предотвращающей протекание днем и ночью.