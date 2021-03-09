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Бритвы Philips S9000
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Ответы на часто задаваемые вопросы
Можно ли заменить аккумулятор в бритве Philips?
Как заряжать бритву Philips?
Замена картриджа станции очистки Philips SmartClean
Какую пену/гель можно использовать с бритвой Philips?
Можно ли заряжать бритву Philips после каждого бритья?
Что означают символы на бритве Philips S9000?
Как правильно использовать бритву Philips?
Как очищать бритву Philips?
Как снять бритвенные головки с бритвы Philips?
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Брошюра
Version: 1.2.1
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Краткое руководство
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