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Бритвы Philips S9000

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Электробритва Philips S9000
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Шеврон
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Шеврон
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+ 1 дополнительный год гарантии
Шеврон
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Поддержка потребителей
Шеврон
Начало работы

Как эффективно
использовать бритву

1. Как использовать бритву S9000
Kак использовать электробритву Philips S9000
2. Меню, значки и индикаторы бритвы S9000
Меню, значки и индикаторы электробритвы Philips S9000
3. Как подключать и использовать приложение GroomTribe
Как очищать электрическую бритву Philips S9000
4. Как очищать бритву S9000
Kак заряжать электрическую бритву Philips S9000
5. Как заменять бритвенные головки на бритве S9000
Как заменять бритвенные головки на электробритве Philips S9000
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4. Как очищать бритву S9000
Как очищать бритву S9000
5. Как заменять бритвенные головки на бритве S9000
Как заменять бритвенные головки на бритве S9000

Персонализация через приложение

Улучшайте технику бритья
с приложением GroomTribe


Данные о ваших сеансах бритья всегда
синхронизируются,
чтобы вы могли в любое время
пользоваться интеллектуальными
функциями бритвы.
Значок галочки
Рекомендации по бритью в режиме реального времени
Значок галочки
Индивидуальные планы бритья для решения проблем с кожей
Значок галочки
Советы по созданию индивидуального стиля
Значок галочки
Руководство по очистке бритвы и замене картриджей
App store
Магазин Google
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Шаг 2. Зарегистрируйте бритву. После регистрации продукта вы получите письмо с подтверждением, содержащее сведения о расширенной гарантии.
Зарегистрируйте продукт

Зарегистрируйте бритву и получите +1 год дополнительной гарантии

Подпишитесь на нашу рассылку и зарегистрируйте продукт в течение 90 дней с даты приобретения.
Гарантия
Гарантия 2 + 1
Идеи
Вдохновение и рекомендации
Зарегистрировать
Шаг 1. Создайте учетную запись
Шаг 2. Зарегистрируйте бритву. После регистрации продукта вы получите письмо с подтверждением, содержащее сведения о расширенной гарантии.

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Ответы на часто задаваемые вопросы

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