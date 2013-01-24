Этот дисплей Momentum оснащен акустической системой от легендарного производителя Bowers & Wilkins, что позволяет использовать его с современными консолями. Погружайтесь в игры и фильмы с этим большим и стильным дисплеем. Получайте сильные впечатления от игрового процесса благодаря оптимальному звучанию и качественному изображению.