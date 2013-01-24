Philips Momentum 55”
559M1RYV
Дисплей Momentum предназначен для настоящих геймеров и имеет специальную маркировку Designed for Xbox. Оцените новый уровень игрового процесса с акустической системой от Bowers & Wilkins, в то время как подсветка Ambiglow обеспечит полное погружение и максимальное удовольствие от игры.
Philips Momentum 55”
558M1RY
Этот дисплей Momentum оснащен акустической системой от легендарного производителя Bowers & Wilkins, что позволяет использовать его с современными консолями. Погружайтесь в игры и фильмы с этим большим и стильным дисплеем. Получайте сильные впечатления от игрового процесса благодаря оптимальному звучанию и качественному изображению.
Philips Momentum 27”
278M1R
Испытайте совершенно иные ощущения с игровым монитором Momentum 4K UHD с Ambiglow. Малая задержка ввода обеспечит плавный игровой процесс. HDR позволит погрузиться в игровой процесс и наслаждаться сверхчеткой и яркой картинкой.
Philips Momentum 43”
436M6VBPAB
Новый дисплей Momentum 4K HDR с подсветкой Ambiglow для полного погружения выводит развлечения на новый уровень. Профессиональный дисплей 4K UHD стандарта DisplayHDR 1000 обеспечивает невероятную четкость и насыщенность изображения и позволяет полностью погрузиться в атмосферу на экране.
Philips Momentum 32”
326M6VJRMB
Дисплей 4K UHD Momentum с Ambiglow обеспечивает новый уровень погружения. Быстрые движения выглядят идеальными благодаря технологии Adaptive-Sync и малой задержке ввода. DisplayHDR 600 обеспечивает потрясающую четкость и яркость изображения, которая позволит вам ощутить себя в эпицентре событий.