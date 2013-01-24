Максимальная энергоэффективность

Экологичный монитор Philips 27" разработан для обеспечения высокой производительности. Этот монитор имеет высокие показатели энергоэффективности благодаря особой конструкции и функциям PowerSensor и LightSensor, которые сохраняют высокое качество изображения при меньших затратах энергии.