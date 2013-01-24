Экологичные мониторы 272B1G/00

Энергоэффективный ЖК-монитор

272B1G/00

Максимальная энергоэффективность

Экологичный монитор Philips 27" разработан для обеспечения высокой производительности. Этот монитор имеет высокие показатели энергоэффективности благодаря особой конструкции и функциям PowerSensor и LightSensor, которые сохраняют высокое качество изображения при меньших затратах энергии.
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Экологичные мониторы 242B1G/00

Энергоэффективный ЖК-монитор

242B1G/00

Максимальная энергоэффективность

Экологичный монитор Philips 24" разработан для обеспечения высокой производительности. Этот монитор имеет высокие показатели энергоэффективности благодаря особой конструкции и функциям PowerSensor и LightSensor, которые сохраняют высокое качество изображения при меньших затратах энергии
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