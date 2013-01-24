Изогнутый ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой. Полное погружение.
328E1CA/00
Изогнутый дисплей E-Line 32" выполнен в стильном дизайне и обеспечивает эффект погружения. Сверхчеткое разрешение 4K UHD, широкое цветовое пространство и технология Adaptive-Sync позволяют просматривать изображение во всех деталях!
ЖК-монитор с док-станцией USB-C. Продуманный минималистичный дизайн.
279C9/00
Удостоенный наград монитор Philips поддерживает реалистичные изображения 4K и сертифицирован DisplayHDR 400. Все необходимые разъемы, подключение USB-C и простое управление кабелями позволят создать удобную конфигурацию. Подставка SmartErgo для эргономики и точной настройки.
ЖК-монитор USB-C. Простота, которая привлекает внимание.
275E2FAE/00
Этот монитор, удостоенный награды Red Dot Design Award, обеспечивает изображение высокой четкости QHD и имеет сверхтонкий корпус без рамки. Наличие всех нужных разъемов и подключение через один кабель USB-C наряду с эстетичной геометрией корпуса позволят работать без лишних проводов.