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Наши лучшие линейки телевизоров

Наши лучшие линейки телевизоров

  • Телевизор Philips OLED 4K UHD на базе Android TV

    OLED-TV

    Всегда реалистичное изображение

     

    Смотрите фильмы и передачи на совершенном новом уровне. Благодаря невероятному качеству изображения и подсветке Ambilight телевизор Philips OLED — это не просто телевизор, а незабываемые впечатления от полного погружения в происходящее на экране.
    Телевизор Philips OLED+ 4K UHD на базе Android TV с подсветкой Ambilight
    Телевизор Philips OLED+ 4K UHD на базе Android TV со звуком Bowers & Wilkins
    cinema
    Always a picture so real. P5 AI Engine
    cinema
    Heighten the excitement. Dolby Atmos
    cinema
    Immersive 3- or 4-sided Ambilight
    Откройте для себя OLED
  • LED-телевизор Philips Performance 4K UHD на базе Android TV

    the one

    Непревзойденное качество.

     

    Если вам нужен телевизор, в котором все только самое необходимое без лишних деталей, то это то, что вам нужно! Наслаждайтесь четким изображением в разрешении 4K, хорошим звуком и волшебной подсветкой Ambilight.
    LED-телевизор Philips Performance 4K UHD на базе Android TV с подсветкой Ambilight
    Телевизор Philips OLED 4K UHD на базе Android TV с Dolby Vision-Atmos
    cinema
    Always a sharp picture. P5 Picture Engine
    cinema
    Heighten the excitement. Dolby Atmos
    cinema
    Immersive 3-sided Ambilight
    Откройте для себя the one

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