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Wings for Life World Run x Philips

Wings for Life World Run x наушники Philips для занятий спортом

Зарегистрируйтесь на Wings for Life World Run 2023
wings for life world run

Наушники для занятий спортом Philips — партнер забега Wings for Life World Run.


Мы производим наушники и продаем их по всему миру, поэтому хотим сделать жизнь всех спортсменов лучше и мотивировать людей на любовь к спорту. Мы рады рассказать вам о новой мотивации: поиске лекарств от травм спинного мозга.

Узнайте больше о WfLWR

Станьте участником забега в 2023 году:

Зарегистрируйтесь на Wings for Life World Run 2023
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Wings for Life World Run

Что это за событие?


Тысячи людей по всему миру одновременно начинают забег. Участники бегут максимально далеко, пока их не обгонит машина преследования. Все это — не только ради вашего азарта, но и ради благой цели. Вся сумма взносов за участие будет потрачена на исследования спинного мозга и поможет в поисках лекарств от соответствующих травм.

Вы обожаете бег? Иногда выходите на прогулку? Или, может, ездите в инвалидной коляске? Хотите продемонстрировать людям забавный костюм или действительно бросить вызов нашей машине преследования? Прекрасно! Событие Wings for Life World Run приветствует каждого из вас! Вместе мы бежим ради тех, кто не может бежать сам.

Главный забег Wings for Life World Run

В 2022 году…

161 892 участника

192 национальности

165 стран

Wings for Life World Run 2022 x наушники Philips для занятий спортом

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Как принять участие

приложение - экран телефона
Главный забег Wings for Life World Run

Присоединяйтесь к GO Movement


Бегите вместе с другими любителями таких наушников и формируйте будущее в мире бега.

#GOmovement

Женщина бежит, надев A6606

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Женщина бежит, надев A6606

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Женщина в наушниках Philips A6606 с Bluetooth и костной проводимостью

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

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