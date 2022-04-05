Wings for Life World Run x наушники Philips для занятий спортом

Просто загрузите приложение Wings for Life World Run на телефон и пройдите процедуру регистрации. Вы можете бежать в одиночку или найти совместный забег неподалеку. Вы начнете в то же время, что и участники забега по всему миру, однако вместо настоящего автомобиля за вами будет ехать виртуальный. Приложение будет сообщать, насколько вы впереди, и уведомит, когда вас настигнут. После окончания забега вы увидите свой результат в глобальной таблице результатов. Почему бы не попробовать?