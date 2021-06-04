Стайлер Philips не заряжается
Если ваш стайлер, триммер для бороды или машинка для стрижки волос Philips не заряжаются, следуйте нашим советам по устранению неисправности для самостоятельного решения проблемы.
Неисправна розетка электросети
Проверьте, работает ли розетка электросети, которую вы пытаетесь использовать для зарядки устройства. Для этого вы можете подключить к ней другое устройство.
Используется другое зарядное устройство
Всегда используйте зарядное устройство, которое поставляется вместе со стайлером. Также проверяйте, что форма штекера позволяет полностью вставить его в устройство. Не прилагайте чрезмерных усилий; это может привести к повреждению устройства. В случае утери оригинального зарядного устройства вы можете приобрести замену в нашем интернет-магазине или обратиться к нам за помощью.
Стайлер некорректно размещен на подставке
Если вы пытаетесь зарядить стайлер Philips с помощью зарядной станции, убедитесь, что вы должным образом разместили устройство на подставке, а станция подключена к электросети. Подробные инструкции по зарядке с помощью зарядной станции можно найти в руководстве пользователя.
Стайлер загрязнен
Чтобы стайлер работал должным образом, его требуется регулярно очищать. Волосы или мусор могут застрять в приборе и повлиять на его работу.
Перед очисткой стайлера посмотрите, подходит ли он для очистки водой.
Моющиеся стайлеры
На этих приборах можно найти символ душа. Для очистки этих приборов снимите насадки и очистите область под креплением для насадок.
Не мойте прибор мыльным раствором и моющими средствами, поскольку так вы можете снять защитную смазку с режущего блока и снизить его производительность. Перед установкой насадок на стайлер отдельно вымойте и высушите их.
Немоющиеся стайлеры
На этих приборах можно найти символ перечеркнутого крана. Эти приборы нельзя очищать водой. Снимите насадки и очистите область под креплением для насадок небольшой щеточкой (в комплекте) или ватной палочкой.
Немоющиеся стайлеры с моющимися насадками
Некоторые триммеры Philips нельзя очищать водой, однако их насадки можно мыть. В таком случае для очистки насадки снимите ее и промойте водой. Прежде чем установить насадку на триммер, убедитесь, что она полностью высохла.
Посмотрите видеоинструкцию ниже, чтобы узнать больше об очистке таких приборов.
Более подробная информация для вашей модели содержится в инструкции по эксплуатации.
Перед очисткой стайлера посмотрите, подходит ли он для очистки водой.
Моющиеся стайлеры
На этих приборах можно найти символ душа. Для очистки этих приборов снимите насадки и очистите область под креплением для насадок.
Не мойте прибор мыльным раствором и моющими средствами, поскольку так вы можете снять защитную смазку с режущего блока и снизить его производительность. Перед установкой насадок на стайлер отдельно вымойте и высушите их.
Немоющиеся стайлеры
На этих приборах можно найти символ перечеркнутого крана. Эти приборы нельзя очищать водой. Снимите насадки и очистите область под креплением для насадок небольшой щеточкой (в комплекте) или ватной палочкой.
Немоющиеся стайлеры с моющимися насадками
Некоторые триммеры Philips нельзя очищать водой, однако их насадки можно мыть. В таком случае для очистки насадки снимите ее и промойте водой. Прежде чем установить насадку на триммер, убедитесь, что она полностью высохла.
Посмотрите видеоинструкцию ниже, чтобы узнать больше об очистке таких приборов.
Более подробная информация для вашей модели содержится в инструкции по эксплуатации.
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