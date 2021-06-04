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NT5650/16 Nose trimmer series 5000 Триммер для носа, ушей, бровей и создания контуров НОВИНКА
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Nose trimmer series 5000 Триммер для носа, ушей, бровей и создания контуров

NT5650/16

Триммер для носа Philips не работает

Триммер для носа Philips — это многофункциональное устройство для подравнивания бровей, а также волос в носу и ушах. Некоторые модели поставляются с режущей головкой, которая оснащена двусторонним режущим элементом, а сами лезвия имеют защитную конструкцию, оберегающую кожу от прямого контакта с ними. Это позволяет безопасно подравнивать волоски до небольшой длины, обеспечивая стильный образ без риска выдирания волос. При подравнивании бровей рекомендуется всегда крепить к головке триммера насадку для бровей. Это позволит подровнять волоски до нужной длины. 

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как использовать этот триммер. Более подробные инструкции по устранению неисправностей см. в разделах ниже.

Проверка уровня заряда аккумулятора

Триммер для носа Philips мог перестать работать из-за того, что разрядился аккумулятор. Чтобы проверить это, выполните следующие действия:
  1.  Отключите триммер для носа.
  2.  Снимите насадку триммера и включите триммер.
  3.  Мотор работает, а стержень вращается? Если нет, аккумулятор триммера разрядился. 
  4.  Установите насадку на триммер для носа и зарядите его. 
Для зарядки стайлера используйте оригинальное зарядное устройство, которое входило в комплект поставки устройства. Более подробные инструкции по зарядке приведены в инструкции по эксплуатации. 

Триммеры с одноразовыми элементами питания
Если вы используете триммер для носа, работающий от одноразовых элементов питания AA, стоит заменить их. Для решения проблемы просто установите новый элемент питания. При замене элемента питания убедитесь, что при установке была соблюдена правильная полярность ("+" и "-"). 
Аккумулятор триммера для носа Philips

Засорился режущий блок

Если вы убедились в том, что триммер для носа Philips заряжен, но прибор все еще не работает, мог засориться режущий блок триммера. Для оптимальной работы прибора рекомендуется очищать триммер для носа после каждого использования.

Рекомендации по очистке приведены ниже.
  1. Включите триммер для носа и промойте его насадку теплой водой. Затем отключите прибор еще раз.
  2. Если промывки проточной водой недостаточно, погрузите головку триммера в стакан с теплой водой на несколько минут. Не погружайте в воду ручку триммера, поскольку это может повредить внутренние компоненты.
  3. Если это не помогло, снимите насадку с прибора и замочите ее в воде на 8 часов.
  4. Тщательно стряхните оставшуюся воду и просушите триммер.
Для наилучших результатов очищайте триммер для носа после каждого использования, а также смазывайте головку триммера маслом для швейных машин каждые полгода.

Если эти решения не помогли, и для носа по-прежнему не работает, обратитесь к нам за помощью.
Очистка триммера для носа Philips

Длина подравнивания

После использования триммера для носа наличие оставшихся волосков — это нормальное явление. Волоски будут подравниваться до небольшой длины, однако оставшиеся волоски продолжат обеспечивать комфортную защиту (от попадания внутрь организма вредных частиц). При использовании триммера убедитесь, что сторона с режущим элементом касается волосков — для этого поверните головку триммера.

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