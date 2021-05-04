Безопасна ли бритвенная сетка для моей кожи?

Если вас интересует, насколько безопасно использовать бритвенную сетку для обработки кожи, см. информацию ниже.



Все изделия Philips с бритвенной сеткой безопасны для кожи. Компания Philips не является дерматологической клиникой, поэтому мы не можем давать индивидуальные рекомендации в отношении состояния кожи, волос и ногтей.



Перед использованием изделия Philips с бритвенной сеткой рекомендуем проводить осмотр стайлера и проверять состояние бритвенной сетки. При повреждении сетки сразу же замените ее — приобрести замену можно в нашем интернет-магазине или обратившись в местный центр поддержки потребителей.



Бритвенную сетку можно использовать для подравнивания и бритья волос ниже шеи, например, в области подмышек, на руках, ногах и в лобковой области. Мы не рекомендуем использовать ее для обработки лица и головы, поскольку вы не получите желаемого результата, а также можете повредить свою кожу.



Некоторые изделия поставляются с дополнительными насадками для чувствительных участков кожи, например обработки лобковых волос. Для получения дополнительной информации об использовании этих насадок см. инструкцию по эксплуатации или свяжитесь с нами.



Если вы все еще не уверены в отношении приборов Philips с бритвенной сеткой, обратитесь к врачу или специалисту в медицинском учреждении, чтобы пройти тестирование кожи на возможность использования подобных стайлеров.