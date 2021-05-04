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BT5522/15 Beardtrimmer series 5000 Триммер для бороды НОВИНКА
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Beardtrimmer series 5000 Триммер для бороды

BT5522/15

Раздражение кожи после использования стайлера Philips

Если после использования стайлера Philips на коже появляется раздражение, это может происходить по нескольким причинам. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями, чтобы самостоятельно устранить эту проблему.

Советы по устранению раздражения кожи

Следуйте представленным ниже советам для максимально эффективного использования стайлера Philips без раздражения кожи и дискомфорта.
  • Перед использованием стайлера Philips обязательно очищайте кожу.  
  • Следите за тем, чтобы стайлер плотно прилегал к коже.  
  • Немного надавите на стайлер и медленно перемещайте его по коже.  
  • Начните с подравнивания длинных и труднодоступных волосков.  
  • Учтите, что для привыкания коже может потребоваться время, и делайте соответствующие перерывы между процедурами.
Больше советов о том, как избежать раздражения кожи, доступно в приложении Philips Grooming, которое можно загрузить в Google Play и App Store .
Осмотр бритвенной головки стайлера Philips

Безопасна ли бритвенная сетка для моей кожи?

Если вас интересует, насколько безопасно использовать бритвенную сетку для обработки кожи, см. информацию ниже.

Все изделия Philips с бритвенной сеткой безопасны для кожи. Компания Philips не является дерматологической клиникой, поэтому мы не можем давать индивидуальные рекомендации в отношении состояния кожи, волос и ногтей.

Перед использованием изделия Philips с бритвенной сеткой рекомендуем проводить осмотр стайлера и проверять состояние бритвенной сетки. При повреждении сетки сразу же замените ее — приобрести замену можно в нашем интернет-магазине или обратившись в местный центр поддержки потребителей.  

Бритвенную сетку можно использовать для подравнивания и бритья волос ниже шеи, например, в области подмышек, на руках, ногах и в лобковой области. Мы не рекомендуем использовать ее для обработки лица и головы, поскольку вы не получите желаемого результата, а также можете повредить свою кожу.

Некоторые изделия поставляются с дополнительными насадками для чувствительных участков кожи, например обработки лобковых волос. Для получения дополнительной информации об использовании этих насадок см. инструкцию по эксплуатации или свяжитесь с нами.

Если вы все еще не уверены в отношении приборов Philips с бритвенной сеткой, обратитесь к врачу или специалисту в медицинском учреждении, чтобы пройти тестирование кожи на возможность использования подобных стайлеров.

Бритвенная головка может быть повреждена

Со временем бритвенная сетка стайлера Philips может изнашиваться.

Осматривайте бритвенную головку перед каждым использованием. Если бритвенная сетка выглядит поврежденной или изношенной, немедленно замените ее. Сменные бритвенные сетки доступны в нашем интернет-магазине.

Инструкции по замене бритвенной головки стайлера приведены в инструкции по эксплуатации.
 

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    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

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