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HC3525/15 Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос
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Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос

HC3525/15

Использование машинки для стрижки волос Philips на теле

Нет, машинка для стрижки волос Philips предназначена для подравнивания волос только на лице и голове. Если вам нужен прибор для подравнивания волос на теле, ознакомьтесь с нашим ассортиментом приборов для ухода за телом.

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