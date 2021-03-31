Lumea — это безопасный и бережный способ обработки зоны бикини. Ниже вы найдете совет по использованию эпилятора для женщин и мужчин.
Использование Lumea для обработки зоны бикини и лобка
Для женщин
Для женщин: Lumea — это безопасный и бережный способ обработки зоны бикини: линии бикини, лобка, больших половых губ и промежности. Поэтому самое время попробовать его в деле, если вы хотите бразильскую или голливудскую стрижку!
Чтобы избежать дискомфорта, мы рекомендуем обрабатывать внутреннюю и заднюю стороны бедра на низкой мощности, поскольку эта кожа является более пигментированной и может быть более чувствительной.
IPL не подходит для обработки "внутренней" зоны бикини, поэтому никогда не используйте Lumea для обработки малых половых губ, влагалища и ануса.
Для мужчин
Для мужчин: Lumea можно безопасно использовать для удаления лобковых волос. Тем не менее устройство Lumea нельзя использовать для удаления волос со всей области половых органов (лобковой кости и мошонки), а также ануса.