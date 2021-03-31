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BRI950/00 Lumea Prestige Фотоэпилятор IPL для удаления волос
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Lumea Prestige Фотоэпилятор IPL для удаления волос

BRI950/00

Использование Lumea для обработки зоны бикини и лобка

Lumea — это безопасный и бережный способ обработки зоны бикини. Ниже вы найдете совет по использованию эпилятора для женщин и мужчин.

Для женщин

Для женщин: Lumea — это безопасный и бережный способ обработки зоны бикини: линии бикини, лобка, больших половых губ и промежности. Поэтому самое время попробовать его в деле, если вы хотите бразильскую или голливудскую стрижку!

Чтобы избежать дискомфорта, мы рекомендуем обрабатывать внутреннюю и заднюю стороны бедра на низкой мощности, поскольку эта кожа является более пигментированной и может быть более чувствительной.
IPL не подходит для обработки "внутренней" зоны бикини, поэтому никогда не используйте Lumea для обработки малых половых губ, влагалища и ануса.

Для мужчин

Для мужчин: Lumea можно безопасно использовать для удаления лобковых волос. Тем не менее устройство Lumea нельзя использовать для удаления волос со всей области половых органов (лобковой кости и мошонки), а также ануса.

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