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BRI950/00 Lumea Prestige Фотоэпилятор IPL для удаления волос
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Lumea Prestige Фотоэпилятор IPL для удаления волос

BRI950/00

Использование Lumea не приносит ожидаемого результата

Если вы не удовлетворены результатами удаления волос с помощью Philips Lumea, не беспокойтесь. Ознакомьтесь с возможными причинами и способами решения проблемы ниже.

Не соблюдается график процедур

Для эффективного снижения количества волос первые четыре процедуры с использованием прибора Philips Lumea рекомендуется проводить один раз в две недели. Для поддержания этого результата выполните 8 процедур с интервалом в 4 недели. Результаты могут различаться в зависимости от индивидуальных особенностей роста волос и выбранных участков для эпиляции.

Волосы не удаляются надлежащим образом

Перед использованием Philips Lumea полностью удалите с кожи волосы. Это можно сделать с помощью бритвы, восковых полосок или эпилятора, пока не останется заметных волос. При использовании восковых полосок рекомендуется подождать по крайней мере 24 часа и только потом использовать прибор Lumea.  

Примечание. Некоторые волосы отрастают снова даже при частом использовании прибора Philips Lumea. Это происходит потому, что во время эпиляции волосы на обрабатываемом участке находятся в разных фазах роста. Отрастающие волосы будут становиться тоньше и мягче и в конечном итоге выпадут.

Удаление волос перед использованием Philips Lumea

Используются неподходящие настройки

При использовании Philips Lumea очень важно установить настройку, которая подойдет для вашего типа кожи. Сверьтесь с таблицей цвета волос/типа кожи в руководстве пользователя.

Некоторые модели Philips Lumea (BRI862, BRI863, BRI864, BRI94, BRI95) оснащены датчиком SmartSkin. Этот датчик рекомендует настройку, которая подошла большинству женщин с цветом кожи, похожим на ваш. Если при этой настройке вы почувствуете дискомфорт, снизьте интенсивность вручную.

Во время процедуры пропускаются участки

При использовании Philips Lumea старайтесь не пропускать участки кожи. Чтобы тщательно обработать всю поверхность, после каждой вспышки перемещайте прибор на 1 см вниз или вверх. Край вокруг светового окошка должен перекрывать предыдущий обработанный участок.

Равномерные вспышки Philips Lumea

Прибор Lumea не очищен

Для долгого срока службы и оптимальной работы Philips Lumea очищайте прибор после каждого использования. Подробные инструкции по очистке приведены в руководстве пользователя.

Прибор Lumea хранился в помещении с высокой влажностью

Храните прибор Philips Lumea в сухом и чистом месте, предпочтительно не в помещении с высокой влажностью (например, не в ванной).

Есть противопоказания к использованию Lumea

Прибор Philips Lumea не рекомендуется использовать при определенных обстоятельствах. Полный список противопоказаний приведен в руководстве пользователя.

Если и после этого вы недовольны работой прибора Philips Lumea, обратитесь к нам за помощью.

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