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BRI950/00 Lumea Prestige Фотоэпилятор IPL для удаления волос
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Lumea Prestige Фотоэпилятор IPL для удаления волос

BRI950/00

Долгосрочные побочные эффекты от технологии IPL

Технология интенсивного светового импульса IPL используется для удаления волос с 1996 года. За это время не было отмечено появления серьезных побочных эффектов или вредного воздействия, вызванного продолжительным применением. Фотоэпилятор Philips Lumea был разработан при сотрудничестве с ведущими дерматологами, и его эффективность была доказана более чем 2000 женщин. Он соответствует всем требованиям безопасности, предъявляемым к приборам, предназначенным для домашнего использования. Как и любой продукт по уходу за кожей, прибор необходимо использовать в полном соответствии с инструкцией по эксплуатации.

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