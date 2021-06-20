Технология интенсивного светового импульса IPL используется для удаления волос с 1996 года. За это время не было отмечено появления серьезных побочных эффектов или вредного воздействия, вызванного продолжительным применением. Фотоэпилятор Philips Lumea был разработан при сотрудничестве с ведущими дерматологами, и его эффективность была доказана более чем 2000 женщин. Он соответствует всем требованиям безопасности, предъявляемым к приборам, предназначенным для домашнего использования. Как и любой продукт по уходу за кожей, прибор необходимо использовать в полном соответствии с инструкцией по эксплуатации.