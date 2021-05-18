Бритва Philips не заряжается
Если у вас возникли проблемы с зарядкой бритвы Philips, попробуйте следовать нашим рекомендациям, чтобы решить проблему самостоятельно.
Бритва не подключена к электросети
Убедитесь, что кабель для зарядки бритвы Philips правильно подключен к бритве, а розетка исправна.
Зарядное устройство или кабель для зарядки не совместимы с вашей бритвой Philips
Для зарядки бритвы Philips используйте только оригинальное зарядное устройство Philips и кабель (USB). Чтобы узнать, какое зарядное устройство совместимо с вашей бритвой, посетите наш интернет-магазин или обратитесь к нам за помощью.
Включен режим энергосбережения
Во время зарядки на бритве Philips мигает индикатор или символ аккумулятора. Для экономии энергии индикатор автоматически отключается через 15 или 30 минут после полной зарядки бритвы.
Чтобы проверить, включен ли на бритве режим энергосбережения, попробуйте отсоединить кабель для зарядки, а затем снова подключить его к бритве. После этого действия индикатор должен начать мигать снова. Теперь вы можете быть уверены, что бритва заряжается.
Чтобы проверить, включен ли на бритве режим энергосбережения, попробуйте отсоединить кабель для зарядки, а затем снова подключить его к бритве. После этого действия индикатор должен начать мигать снова. Теперь вы можете быть уверены, что бритва заряжается.
Бритва Philips заряжается впервые или после долгого перерыва
Когда бритва Philips заряжается впервые или после долгого перерыва, во избежание повреждения прибора зарядка аккумулятора происходит очень медленно. По этой причине индикатор зарядки на бритве может не мигать первые несколько часов.
Не беспокойтесь. Заряжайте бритву не менее двух часов, а затем снова проверьте состояние зарядки. Если бритва не заряжается, возможно, возникла другая проблема.
Не беспокойтесь. Заряжайте бритву не менее двух часов, а затем снова проверьте состояние зарядки. Если бритва не заряжается, возможно, возникла другая проблема.
Бритва Philips неправильно установлена в систему SmartClean
Если для зарядки бритвы используется система Philips SmartClean, убедитесь, что бритва правильно установлена в нее.
Переверните бритву перед установкой в держатель. Убедитесь, что передняя часть бритвы направлена в сторону системы SmartClean, а затем выполните следующие действия.
1. Установите бритву в держатель.
2. Наклоните бритву назад.
3. Нажмите на верхнюю крышку системы SmartClean до щелчка; бритва зафиксирована.
На панели системы SmartClean начнет мигать символ аккумулятора, указывающий на то, что бритва заряжается.
Если эти решения не помогли и бритва по-прежнему не заряжается, обратитесь к нам за помощью.
Переверните бритву перед установкой в держатель. Убедитесь, что передняя часть бритвы направлена в сторону системы SmartClean, а затем выполните следующие действия.
1. Установите бритву в держатель.
2. Наклоните бритву назад.
3. Нажмите на верхнюю крышку системы SmartClean до щелчка; бритва зафиксирована.
На панели системы SmartClean начнет мигать символ аккумулятора, указывающий на то, что бритва заряжается.
Если эти решения не помогли и бритва по-прежнему не заряжается, обратитесь к нам за помощью.