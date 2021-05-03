Если вас интересует, можно ли сушить или хранить пасту или лапшу, приготовленную с помощью паста-машины Philips, узнайте об этом здесь.
Можно ли сушить или хранить пасту или лапшу, приготовленную с помощью паста-машины Philips?
Хранение пасты или лапши, приготовленной с помощью паста-машины Philips
Присыпьте лапшу мукой, заверните ее в пищевую пленку и положите в холодильник.
Сушка пасты или лапши
Положите пасту или лапшу на кухонный стол и сушите ее в течение не менее 24 часов. Затем переложите пасту или лапшу в емкость и держите емкость открытой еще 4 дня.