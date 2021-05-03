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HR2332/12 Viva Collection Паста-машина
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Viva Collection Паста-машина

HR2332/12

Можно ли сушить или хранить пасту или лапшу, приготовленную с помощью паста-машины Philips?

Если вас интересует, можно ли сушить или хранить пасту или лапшу, приготовленную с помощью паста-машины Philips, узнайте об этом здесь.

Хранение пасты или лапши, приготовленной с помощью паста-машины Philips

Присыпьте лапшу мукой, заверните ее в пищевую пленку и положите в холодильник.

Сушка пасты или лапши

Положите пасту или лапшу на кухонный стол и сушите ее в течение не менее 24 часов. Затем переложите пасту или лапшу в емкость и держите емкость открытой еще 4 дня.

Информация на данной странице относится к моделям: HR2332/12 , HR2355/09 .

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