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HX9914/57 DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением
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DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

HX9914/57

Зубные щетки Philips Sonicare: выбор чистящей головки

Если вы не знаете, какую чистящую насадку выбрать для вашей зубной щетки Philips Sonicare, следуйте представленным ниже рекомендациям.

Руководство по выбору чистящей головки и ручки

Существует два типа насадок: с креплением щелчком и на резьбе. Ниже вы найдете информацию о разнице между этими двумя типами чистящих головок.
  • Насадки с креплением щелчком совместимы с большинством ручек Sonicare с аккумулятором. Они подойдут для всех зубных щеток Philips Sonicare, за исключением моделей PowerUp Battery и Essence.
  • Насадки на резьбе — это наши оригинальные стандартные чистящие насадки, которые совместимы с более старыми моделями зубных щеток. 
Вы можете ознакомиться с материалами на странице выбора чистящих головок Sonicare и выбрать, какая чистящая головка подойдет к вашей ручке зубной щетки.

ИСКЛЮЧЕНИЕ. Зубная щетка Philips One совместима только с чистящими насадками Philips One.
Руководство по выбору чистящей насадки Philips Sonicare

Чистящие головки для щеток Smart

Вы можете определить, какие чистящие головки подходят для щеток Smart.
Микрочип в чистящих головках Philips Sonicare Smart позволяет щетке DiamondClean Smart определять, какую головку вы используете. К примеру, если вы установите головку для ухода за деснами, ваша зубная щетка поймет, какой режим чистки и уровень интенсивности будут оптимальными для этой чистящей головки.
Чистящая головка для зубной щетки Philips Sonicare Smart

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