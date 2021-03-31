Зубные щетки Philips Sonicare: выбор чистящей головки
Если вы не знаете, какую чистящую насадку выбрать для вашей зубной щетки Philips Sonicare, следуйте представленным ниже рекомендациям.
Руководство по выбору чистящей головки и ручки
Существует два типа насадок: с креплением щелчком и на резьбе. Ниже вы найдете информацию о разнице между этими двумя типами чистящих головок.
ИСКЛЮЧЕНИЕ. Зубная щетка Philips One совместима только с чистящими насадками Philips One.
- Насадки с креплением щелчком совместимы с большинством ручек Sonicare с аккумулятором. Они подойдут для всех зубных щеток Philips Sonicare, за исключением моделей PowerUp Battery и Essence.
- Насадки на резьбе — это наши оригинальные стандартные чистящие насадки, которые совместимы с более старыми моделями зубных щеток.
ИСКЛЮЧЕНИЕ. Зубная щетка Philips One совместима только с чистящими насадками Philips One.
Чистящие головки для щеток Smart
Вы можете определить, какие чистящие головки подходят для щеток Smart.
Микрочип в чистящих головках Philips Sonicare Smart позволяет щетке DiamondClean Smart определять, какую головку вы используете. К примеру, если вы установите головку для ухода за деснами, ваша зубная щетка поймет, какой режим чистки и уровень интенсивности будут оптимальными для этой чистящей головки.
Микрочип в чистящих головках Philips Sonicare Smart позволяет щетке DiamondClean Smart определять, какую головку вы используете. К примеру, если вы установите головку для ухода за деснами, ваша зубная щетка поймет, какой режим чистки и уровень интенсивности будут оптимальными для этой чистящей головки.