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Как пользоваться рекомендациями приложения Sonicare?

Рекомендации по чистке зубов доступны только для пользователей щеток DiamondClean Smart и FlexCare Platinum Connected Эта функция дает вам советы по мере чистки, чтобы вы могли обеспечить оптимальный уход за полостью рта.

Рекомендации начинаются с чистки зубов в правой верхней части рта и заканчиваются чисткой в правой нижней части рта. Переход между секциями происходит в стандартной последовательности. Во время чистки приложение может определять, с какой стороны вы чистите зубы — внешней или внутренней. Это определяется с помощью датчика, распознающего положение чистящей головки по отношению к вам. Рекомендации созданы для того, чтобы мотивировать вас на равномерную чистку каждой секции с внутренней и внешней стороны.

Примечание. Приложение Sonicare не распознает позицию чистки. Это приложение напоминает вам о том, когда необходимо перейти к другой секции. 

Примечание. Мы регулярно обновляем наши программные приложения. В случае если вы столкнулись с проблемами, удалите приложение и загрузите последнюю версию из App Store или магазина Google Play; в обновлениях содержатся исправления ошибок и неполадок.

Информация на данной странице относится к моделям: HX6800/35 , HX9944/13 , HX9681/01 , HX9641/01 , HX6871/47 , HX6851/53 , HX6836/24 , HX6800/63 , HX9913/17 , HX9913/18 , HX6850/57 , HX9914/57 , HX6352/42 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX6801/04 , HX6877/29 , HX6806/04 , HX6803/04 , HX9691/02 , HX9661/02 , HX9631/16 , HX9924/47 , HX6361/14 , HX6848/92 , HX6888/90 , HX6859/35 , HX9192/02 , HX9192/01 , HX6512/59 , HX6857/35 , CP0754/01 , HX6851/29 , HX6212/87 , HX6829/14 , HX6212/90 , HX6212/88 , HX6232/41 , HX9924/07 , CP0774/01 , CP0553/01 , CP0557/01 , HX9954/57 , HX9924/43 , HX3292/28 , HX3292/44 , HX9368/35 , HX9371/04 , HX9372/04 , CP0552/01 , HX6232/20 , HX6322/04 , HX6921/06 , HX3212/03 , HX6392/02 , HX9112/12 , HX9182/10 , HX8911/02 , HX9142/32 , HX9182/32 , HX9332/35 , HX6631/01 , HX6511/35 , HX6231/01 , HX6762/43 , CP0546/01 , CP0472/01 , HX6311/07 , CP0468/01 , CP0470/01 , HX9352/04 , HX9382/04 , HX9112/02 , HX9142/10 , HX9332/04 , HX9342/02 , HX6311/02 , HX6921/02 , HX6992/03 , HX6711/02 , HX6982/10 , HX6942/04 , HX6731/02 , HX6781/02 , HX6932/10 , HX6902/02 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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