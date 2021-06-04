Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
Товары
HR1832/00 Viva Collection Соковыжималка НОВИНКА
Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
Просмотреть продукт

Viva Collection Соковыжималка

HR1832/00

Заблокирован фильтр соковыжималки Philips

Если фильтр вашей соковыжималки Philips заблокировался, ознакомьтесь с нашими советами по устранению проблемы, представленными ниже.

Требуется очистка фильтра

Перед очисткой фильтра отключите соковыжималку Philips. Затем очистите камеру подачи прибора (номер 5 на изображении ниже) и фильтр (номер 3 на изображении ниже). После очистки попробуйте загрузить в прибор меньшее количество фруктов и/или овощей.

Вам удалось решить проблему? Для получения помощи свяжитесь с нами.
Фильтр соковыжималки Philips

Заявка на сервис

Другие вопросы

Высокое качество (1)
Другие неисправности (1)

Выполните поиск по номеру продукта.

Ключевые слова для поиска
Рекомендуемые результаты
    Где найти номер модели?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве
    Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
    Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

    Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

    Показать продукты Скрыть продукты

    Найдено более 1 продукта.

    Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

    Изображение продукта

    Описание продукта

    Номер модели

    Назад к списку всех продуктов
    Зарегистрируйте продукт
    Зарегистрируйте продукт

    Отслеживание параметров гарантии на продукт

    Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

    Простой доступ к поддержке для продуктов.

    Зарегистрируйте продукт