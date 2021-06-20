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BRI950/00 Lumea Prestige Фотоэпилятор IPL для удаления волос
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Lumea Prestige Фотоэпилятор IPL для удаления волос

BRI950/00

Как работает датчик SmartSkin в Philips Lumea Prestige?

Датчик SmartSkin в Philips Lumea Prestige рекомендует настройку, которая подошла большинству женщин с тоном кожи, похожим на ваш. Если при этой настройке вы почувствуете дискомфорт, снизьте интенсивность вручную. 

Как использовать датчик SmartSkin?

• Нажмите на датчик SmartSkin (значок лупы) и поднесите Philips Lumea Prestige к коже. Датчик просканирует кожу и предложит подходящую интенсивность света: индикатор предлагаемой настройки будет мигать белым. Эта настройка соответствует оптимальному уровню интенсивности, при котором вы, скорее всего, не почувствуете дискомфорта и не будете испытывать побочных эффектов.

• Нажмите кнопку подтверждения (V), чтобы выбрать предложенную настройку.

Примечание. Рекомендуется использовать датчик SmartSkin на разных областях тела. Это связано с тем, что цвет кожи и чувствительность на разных участках тела могут различаться. Рекомендуется выбрать настройку, которая не причиняет дискомфорт, для каждой зоны.

Использование датчика SmartSkin в Philips Lumea Prestige

Можно ли изменить настройки вручную?

Да, вы также можете выбрать настройку интенсивности света вручную. Для этого ознакомьтесь с таблицей тона кожи/цвета волос в руководстве пользователя, где указаны рекомендации по выбору настроек интенсивности.

Philips Lumea Prestige подходит для использования только при тоне кожи с 1 по 5.

Таблица цвета волос/тона кожи для использования Philips Lumea

Информация на данной странице относится к моделям: BRI950/00 , BRI956/00 .

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