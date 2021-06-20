• Нажмите на датчик SmartSkin (значок лупы) и поднесите Philips Lumea Prestige к коже. Датчик просканирует кожу и предложит подходящую интенсивность света: индикатор предлагаемой настройки будет мигать белым. Эта настройка соответствует оптимальному уровню интенсивности, при котором вы, скорее всего, не почувствуете дискомфорта и не будете испытывать побочных эффектов.

• Нажмите кнопку подтверждения (V), чтобы выбрать предложенную настройку.

Примечание. Рекомендуется использовать датчик SmartSkin на разных областях тела. Это связано с тем, что цвет кожи и чувствительность на разных участках тела могут различаться. Рекомендуется выбрать настройку, которая не причиняет дискомфорт, для каждой зоны.