Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
Товары
HX9631/16 ExpertClean 7500 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением
Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
Просмотреть продукт

ExpertClean 7500 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

HX9631/16

Символы на зубной щетке Philips Sonicare ExpertClean

Ваша зубная щетка Philips Sonicare ExpertClean располагает функцией интеллектуальных уведомлений и значков, таких как режимы интенсивности, датчик давления, напоминание о необходимости замены чистящей насадки, а также индикатор состояния аккумулятора. Узнайте, что означают эти уведомления и значки.

Настройки интенсивности

Ваша зубная щетка Philips Sonicare располагает тремя режимами интенсивности: низким, средним и высоким. При установке соответствующей насадки автоматически включается рекомендуемый режим интенсивности. Чтобы изменить интенсивность вручную, просто включите ручку и нажмите кнопку режима/интенсивности. Примечание. Для автоматического выбора интенсивности при установке насадки ваша чистящая насадка должна иметь технологию BrushSync. Технология BrushSync есть на следующих моделях насадок: C3 Premium Plaque Control, G3 Premium Gum Care, W3 Premium White, W DiamondClean.

Режимы интенсивности Philips Sonicare

Датчик давления

Ваша зубная щетка Philips Sonicare ExpertClean измеряет давление, которое вы оказываете на щетку, для защиты ваших зубов и десен. При чрезмерном давлении щетка будет вибрировать сильнее, пока вы не перестанете давить на нее с меньшим усилием.

Датчик давления Philips Sonicare

Напоминание о необходимости замены чистящей насадки

Ваша зубная щетка Philips Sonicare ExpertClean отслеживает степень износа чистящей насадки. Это определяется по следующим критериям:  Общее давление на щетку во время чистки зубов  Общее время использования чистящей насадки После износа чистящей насадки индикатор о необходимости замены чистящей насадки (на ручке) загорится оранжевым цветом. Это означает, что пришло время выполнить замену чистящей насадки.

Напоминание о необходимости замены чистящей насадки Philips Sonicare

Индикатор батареи

Когда Philips Sonicare ExpertClean находится на зарядке, индикатор состояния аккумулятора будет мигать зеленым в зависимости от текущего уровня заряда.  Если мигает 1 светодиодный индикатор: Аккумулятор практически разряжен *  Если мигает 2 светодиодных индикатора: Аккумулятор наполовину заряжен *  Если мигает 3 светодиодных индикатора: Аккумулятор полностью заряжен По окончании зарядки Philips Sonicare ExpertClean индикаторы состояния аккумулятора на нижней части ручки отобразят текущий уровень заряда аккумулятора:  Если зеленым горят 3 индикатора: Аккумулятор полностью заряжен  Если зеленым горят 2 индикатора: Аккумулятор наполовину заряжен  Если зеленым горит 1 индикатор: Аккумулятор практически разряжен* Если оранжевым мигает 1 индикатор, а щетка 5 раз издает звуковой сигнал: Аккумулятор разряжен

Заявка на сервис

Поиск и устранение неисправностей

Устройство (2)
Вибрация (2)
Приложения (1)
Шум (1)
Alimentare/Încărcare/Durata de viaţă a bateriei (1)

Выполните поиск по номеру продукта.

Ключевые слова для поиска
Рекомендуемые результаты
    Где найти номер модели?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве
    Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
    Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

    Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

    Показать продукты Скрыть продукты

    Найдено более 1 продукта.

    Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

    Изображение продукта

    Описание продукта

    Номер модели

    Назад к списку всех продуктов
    Зарегистрируйте продукт
    Зарегистрируйте продукт

    Отслеживание параметров гарантии на продукт

    Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

    Простой доступ к поддержке для продуктов.

    Зарегистрируйте продукт