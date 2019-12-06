Ваша зубная щетка Philips Sonicare располагает тремя режимами интенсивности: низким, средним и высоким. При установке соответствующей насадки автоматически включается рекомендуемый режим интенсивности. Чтобы изменить интенсивность вручную, просто включите ручку и нажмите кнопку режима/интенсивности. Примечание. Для автоматического выбора интенсивности при установке насадки ваша чистящая насадка должна иметь технологию BrushSync. Технология BrushSync есть на следующих моделях насадок: C3 Premium Plaque Control, G3 Premium Gum Care, W3 Premium White, W DiamondClean.