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Форма для выпечки

HD9925/01

Аэрогриль: очистка нагревателя / внутренней части

Чтобы вы хотите очистить внутреннюю часть/нагревательный элемент аэрогриля Philips, выполните следующие действия.

Видеоинструкция по очистке аэрогриля Philips

Видео ниже поможет вам узнать, как очищать внутреннюю часть/нагревательный элемент аэрогриля Philips.

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Инструкция по очистке внутренней части аэрогриля Philips

Выполните следующие действия, чтобы очистить внутреннюю часть/нагревательный элемент аэрогриля:
  1. Отключите аэрогриль Philips от сети и убедитесь, что он остыл.
  2. Извлеките корзину и противень.
  3. Переверните прибор, чтобы вам было проще добраться до нагревательного элемента.
  4. Очистите внутреннюю часть прибора мягкой губкой с использованием горячей воды.
  5. При необходимости для удаления частиц пищи, приставших к нагревательному элементу, можно использовать щеточку мягкой или средней жесткости. Не пользуйтесь щетками из нержавеющей стали и жесткими щетками: они могут повредить покрытие нагревательного элемента.
  6. После очистки аэрогриля Philips верните прибор в вертикальное положение, включите его и дайте ему поработать несколько минут без продуктов внутри. Все размягченные остатки пищи, которые сложно удалить, окажутся на противне.
Примечание. Зону за нагревательным элементом можно очистить с помощью гибкой щетки.
Примечание. Противень и корзину аэрогриля Philips можно мыть в посудомоечной машине.

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