Отключите аэрогриль Philips от сети и убедитесь, что он остыл. Извлеките корзину и противень. Переверните прибор, чтобы вам было проще добраться до нагревательного элемента. Очистите внутреннюю часть прибора мягкой губкой с использованием горячей воды. При необходимости для удаления частиц пищи, приставших к нагревательному элементу, можно использовать щеточку мягкой или средней жесткости. Не пользуйтесь щетками из нержавеющей стали и жесткими щетками: они могут повредить покрытие нагревательного элемента. После очистки аэрогриля Philips верните прибор в вертикальное положение, включите его и дайте ему поработать несколько минут без продуктов внутри. Все размягченные остатки пищи, которые сложно удалить, окажутся на противне.

Выполните следующие действия, чтобы очистить внутреннюю часть/нагревательный элемент аэрогриля:Зону за нагревательным элементом можно очистить с помощью гибкой щетки.Противень и корзину аэрогриля Philips можно мыть в посудомоечной машине.