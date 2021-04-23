Чтобы вы хотите очистить внутреннюю часть/нагревательный элемент аэрогриля Philips, выполните следующие действия.
Аэрогриль: очистка нагревателя / внутренней части
Видеоинструкция по очистке аэрогриля Philips
Видео ниже поможет вам узнать, как очищать внутреннюю часть/нагревательный элемент аэрогриля Philips.
Инструкция по очистке внутренней части аэрогриля Philips
- Отключите аэрогриль Philips от сети и убедитесь, что он остыл.
- Извлеките корзину и противень.
- Переверните прибор, чтобы вам было проще добраться до нагревательного элемента.
- Очистите внутреннюю часть прибора мягкой губкой с использованием горячей воды.
- При необходимости для удаления частиц пищи, приставших к нагревательному элементу, можно использовать щеточку мягкой или средней жесткости. Не пользуйтесь щетками из нержавеющей стали и жесткими щетками: они могут повредить покрытие нагревательного элемента.
- После очистки аэрогриля Philips верните прибор в вертикальное положение, включите его и дайте ему поработать несколько минут без продуктов внутри. Все размягченные остатки пищи, которые сложно удалить, окажутся на противне.
Примечание. Противень и корзину аэрогриля Philips можно мыть в посудомоечной машине.