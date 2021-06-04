Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
Товары
BT3222/14 Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды
Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
Просмотреть продукт

Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

BT3222/14

Стайлер/машинка для стрижки волос издает странный звук

Если стайлер Philips издает необычные звуки или работает не так эффективно, как раньше, мы можем помочь вам выяснить, в чем заключается проблема, и решить ее.

Стайлер загрязнен

Чтобы стайлер работал должным образом, его требуется регулярно очищать. Волосы или мусор могут застрять в приборе и повлиять на его работу.

Перед очисткой стайлера посмотрите, подходит ли он для очистки водой. 

Моющиеся стайлеры
На этих приборах можно найти символ душа. Для очистки этих приборов снимите насадки и очистите область под креплением для насадок.
Не мойте прибор мыльным раствором и моющими средствами, поскольку так вы можете снять защитную смазку с режущего блока и снизить его производительность. Перед установкой насадок на стайлер отдельно вымойте и высушите их.

Немоющиеся стайлеры
На этих приборах можно найти символ перечеркнутого крана. Эти приборы нельзя очищать водой. Снимите насадки и очистите область под креплением для насадок небольшой щеточкой (в комплекте) или ватной палочкой.

Немоющиеся стайлеры с моющимися насадками
Некоторые триммеры Philips нельзя очищать водой, однако их насадки можно мыть. В таком случае для очистки насадки снимите ее и промойте водой. Прежде чем установить насадку на триммер, убедитесь, что она полностью высохла. 
Посмотрите видеоинструкцию ниже, чтобы узнать больше об очистке таких приборов. 

Более подробная информация для вашей модели содержится в инструкции по эксплуатации. 
Очистка стайлера Philips
Play Pause

Стайлер неправильно собран

Возможно, стайлер был неправильно собран, и именно поэтому он издает необычные звуки. Снимите используемые насадки для подравнивания или стрижки и повторно установите их на прибор. Следуйте инструкциям, доступным в руководстве по эксплуатации.

Стайлер не смазан

Рекомендуется смазывать стайлер каждые 6 недель. Вы можете нанести несколько капель масла на зубцы режущего блока стайлера. Вы можете использовать масло из комплекта поставки прибора или любое другое масло для швейных машин.
Смазка стайлера Philips

Стайлер не заряжен

Если аккумулятор стайлера почти разряжен, прибор может издавать необычный шум. Полностью зарядите устройство перед дальнейшим использованием.
Если вы используете стайлер, работающий от одноразовых элементов питания AA, стоит заменить их. При замене элементов питания убедитесь, что вы устанавливаете элементы питания так, как это указано в инструкции по эксплуатации. Не устанавливайте одновременно старые и новые элементы питания и не устанавливайте элементы питания разных типов. При замене элементов питания убедитесь, что при установке была соблюдена правильная полярность ("+" и "-").
Если представленный выше совет не помог решить проблему, обратитесь к нам за помощью.
Зарядка стайлера Philips

Информация на данной странице относится к моделям: BT3222/14 , BT5515/15 , MG7745/15 , MG7736/15 , MG7720/15 , MG7715/15 , MG5720/15 , HC9450/20 , HC7650/15 , HC5632/15 , HC3525/15 , BT9810/15 , QT4020/10 , HC5610/15 , HC5650/15 , HC5630/15 , HC5612/15 , HC3504/15 , MG7735/15 , BT7510/15 , BT5502/15 , HC3521/15 , HC3522/15 , BG3015/15 , BT3226/14 , BT3216/14 , BT3206/14 , BT3202/14 , HC3505/15 , HC3535/15 , HC3530/15 , HC3520/15 , HC3510/15 , BG3015/13 , MG3710/15 , MG3740/15 , MG3730/15 , MG5730/15 , MG7730/15 , BT1216/10 , HC1091/15 , MG3731/15 , MG3720/15 , BT9297/15 , HC5100/15 , HC1066/15 , BT7210/15 , BT1005/10 , BT9290/32 , BT5200/16 , HC5446/80 , HC5438/15 , BG105/10 , HC9490/15 , HC9450/15 , HC7460/15 , MG1100/16 , HC3418/15 , QT3900/15 , QT4000/15 , QT4005/15 , BG2028/15 , HC3424/80 , BT7085/15 , HC5450/15 , HC5440/15 , HC5410/15 , HC3420/15 , HC3410/15 , HC3400/15 , BT9290/15 , QT4015/15 , QG3250/32 , QT4019/15 , QT4021/50 , QG3150/30 , QG3190/00 , QG3080/10 , QT4085/70 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

Заявка на сервис

Выполните поиск по номеру продукта.

Ключевые слова для поиска
Рекомендуемые результаты
    Где найти номер модели?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве
    Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
    Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

    Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

    Показать продукты Скрыть продукты

    Найдено более 1 продукта.

    Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

    Изображение продукта

    Описание продукта

    Номер модели

    Назад к списку всех продуктов
    Зарегистрируйте продукт
    Зарегистрируйте продукт

    Отслеживание параметров гарантии на продукт

    Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

    Простой доступ к поддержке для продуктов.

    Зарегистрируйте продукт