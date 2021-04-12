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XC8347/01 8000 Series Aqua Plus Беспроводной пылесос
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8000 Series Aqua Plus Беспроводной пылесос

XC8347/01

Аккумулятор Philips SpeedPro быстро разряжается

Если аккумулятор на вашем пылесосе Philips SpeedPro или SpeedPro Max Vacuum не держит заряд, прочтите нашу статью для самостоятельного устранения неисправности.

Пылесос работает в самом мощном режиме

В зависимости от модели ваш пылесос поставляется с различными режимами мощности. Рекомендуемые режимы для ежедневного использования каждой модели представлены ниже:

Для SpeedPro: Пылесос Philips SpeedPro имеет два режима мощности: 1 и 2. Для ежедневной уборки рекомендуется устанавливаться режим 1. Самый мощный режим — это 2, при его выборе мощность всасывания будет максимальной. Режим 2 предназначен для уборки въевшихся пятен. В режиме 2 аккумулятора хватает на меньшее время использования, поэтому для стандартной уборки пыли стоит использовать режим 1 вашего пылесоса.

Для SpeedPro Max: Самым мощным режимом работы пылесоса Philips SpeedPro Max является режим Turbo; при работе в этом режиме мощность всасывания будет максимальной. При работе в режиме Turbo аккумулятора пылесоса хватит на меньшее время работы. Этот режим предназначен только для уборки особенно загрязненных мест и не подходит для регулярного использования. Для среднего количества пыли на пылесосе Philips SpeedPro Max следует устанавливать режим 1 или 2.

Закончился срок службы аккумулятора

Замените аккумулятор пылесоса в сервисном центре Philips.

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    Где найти номер модели?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
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