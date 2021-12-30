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Как долго нужно заряжать беспроводной пылесос Philips?

Полная зарядка беспроводного пылесоса Philips занимает примерно 5 часов (если пылесос пуст).

Вам не нужно останавливать зарядку беспроводного пылесоса Philips после того, как он полностью зарядится. Аккумулятор можно заряжать в течение любого времени без негативных последствий. Прибор оснащен аккумулятором, который можно заряжать постоянно без ущерба для производительности, надежности и срока службы.

Если вы планируете не использовать прибор в течение долгого времени (более 1 месяца), зарядите аккумулятор до 50 % (наполовину) и отключите прибор от розетки перед тем, как убрать на хранение. Мы не рекомендуем хранить прибор с разряженным аккумулятором, поскольку это может привести к необратимым повреждениям аккумулятора.

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