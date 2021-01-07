Полная зарядка пылесоса Philips SpeedPro или SpeedPro Max занимает 5 часов (если пылесос пуст).

Примечание. Вам не нужно останавливать подзарядку пылесоса Philips SpeedPro или SpeedPro Max после того, как устройство полностью зарядится. Аккумулятор можно заряжать в течение любого времени без негативных последствий. Прибор оснащен аккумулятором, который можно заряжать постоянно без ущерба его производительности, надежности и сроку службы.

Примечание. Если вы планируете не использовать прибор в течение долгого времени (более 1 месяца), зарядите аккумулятор прибора до 50 % перед тем, как убрать его на хранение. Мы не рекомендуем хранить прибор с разряженным аккумулятором, поскольку это может привести к необратимым повреждениям аккумулятора.