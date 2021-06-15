Машинка для стрижки волос Philips поставляется с двумя насадками: одной для стрижки волос на голове, а второй — для бороды.

Не используйте съемный гребень для бороды для стрижки волос на голове, поскольку он не предназначен для такой длины. В противном случае волосы будут застревать в приборе.