Если вы заметили, что в машинке для стрижки волос Philips остается много волос, ознакомьтесь с информацией ниже, чтобы узнать возможные причины и решения.
Машинка для стрижки Philips заблокирована волосами
Используется неподходящая насадка
Машинка для стрижки волос Philips поставляется с двумя насадками: одной для стрижки волос на голове, а второй — для бороды.
Не используйте съемный гребень для бороды для стрижки волос на голове, поскольку он не предназначен для такой длины. В противном случае волосы будут застревать в приборе.
Используется неподходящая настройка длины
Перед стрижкой или подравниванием волос очень важно задать на машинке правильную настройку длины.
Для длинных волос задайте большую длину.
Прибор загрязнен
Машинку для стрижки волос Philips необходимо регулярно очищать.
Для тщательной очистки рекомендуется снять с машинки насадки. Насадки можно промыть под краном.
Очистите внутреннюю часть машинки с помощью щеточки, поставляемой в комплекте.
Не заливайте воду внутрь корпуса машинки для стрижки волос — это может привести к повреждению прибора.
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