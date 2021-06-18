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HD9925/01 Форма для выпечки
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Форма для выпечки

HD9925/01

Не могу сделать или выбрать фото для рецепта NutriU

Если вам не удается сделать фотографию или выбрать изображение из галереи для рецепта в приложении Philips NutriU, мы рады помочь вам. Следуйте советам и рекомендациям ниже.

Приложению не открыт доступ к камере

Убедитесь, что приложение имеет доступ к камере.

Проверить это можно в настройках устройства (обычно в разделе “Конфиденциальность” и подразделе “Камера” либо напрямую в меню управления приложениями).

Проблема с работой камеры

Если приложение имеет доступ к камере, но вы все еще не можете сделать фотографию для рецепта Philips NutriU, убедитесь, что камера работает должным образом при создании обычных фотографий.

Если сделать обычную фотографию не удалось, проблема заключается в камере.

Если вы можете делать обычные фотографии, а приложение имеет доступ к камере, обратитесь к нам за помощью. Чтобы помочь вам, нам потребуется номер версии ОС вашего телефона (iOS, Android) и модель вашего устройства.

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    Где найти номер модели?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
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    Посмотрите в руководстве
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