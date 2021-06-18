Если вам не удается сделать фотографию или выбрать изображение из галереи для рецепта в приложении Philips NutriU, мы рады помочь вам. Следуйте советам и рекомендациям ниже.
Не могу сделать или выбрать фото для рецепта NutriU
Приложению не открыт доступ к камере
Убедитесь, что приложение имеет доступ к камере.
Проверить это можно в настройках устройства (обычно в разделе “Конфиденциальность” и подразделе “Камера” либо напрямую в меню управления приложениями).
Проблема с работой камеры
Если приложение имеет доступ к камере, но вы все еще не можете сделать фотографию для рецепта Philips NutriU, убедитесь, что камера работает должным образом при создании обычных фотографий.
Если сделать обычную фотографию не удалось, проблема заключается в камере.
Если вы можете делать обычные фотографии, а приложение имеет доступ к камере, обратитесь к нам за помощью. Чтобы помочь вам, нам потребуется номер версии ОС вашего телефона (iOS, Android) и модель вашего устройства.