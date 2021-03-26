Если у вас возникли проблемы с подключением зарядного устройства к Philips OneBlade, попробуйте следовать нашим рекомендациям, чтобы решить проблему.
Зарядное устройство не подходит к Philips OneBlade
Несовместимое зарядное устройство
Очень важно использовать с OneBlade зарядное устройство подходящей модели. Мы рекомендуем использовать с Philips OneBlade только оригинальное зарядное устройство, которое поставлялось с устройством. Его форма совпадает с формой слота для зарядки OneBlade, а также оно обеспечивает нужное напряжение при зарядке.
Использование с OneBlade других зарядных устройств может повредить его. Всегда проверяйте форму зарядного устройства и используйте с OneBlade только рекомендованное зарядное устройство.
Если вам требуется новое зарядное устройство для OneBlade, вы можете найти его в нашем интернет-магазине. В случае если вы не знаете, какое зарядное устройство совместимо с вашей моделью OneBlade, свяжитесь с нами, и мы с радостью поможем вам.