Очень важно использовать с OneBlade зарядное устройство подходящей модели. Мы рекомендуем использовать с Philips OneBlade только оригинальное зарядное устройство, которое поставлялось с устройством. Его форма совпадает с формой слота для зарядки OneBlade, а также оно обеспечивает нужное напряжение при зарядке.

Использование с OneBlade других зарядных устройств может повредить его. Всегда проверяйте форму зарядного устройства и используйте с OneBlade только рекомендованное зарядное устройство.

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