Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
Товары
XC8347/01 8000 Series Aqua Plus Беспроводной пылесос
Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
Просмотреть продукт

8000 Series Aqua Plus Беспроводной пылесос

XC8347/01

Совместимость аксессуаров SpeedPro Max и SpeedPro

Пылесосы Philips SpeedPro Max и Philips SpeedPro схожи внешне, однако значительно различаются, в частности внутренними компонентами. Philips SpeedPro и Philips SpeedPro Max оснащены разными моторами, электронными компонентами и насадками. Поэтому насадки для Philips SpeedPro Max несовместимы / не подходят к пылесосу Philips SpeedPro и наоборот. Все иные аксессуары, такие как щелевая насадка и набор для очистки автомобиля, совместимы с обоими пылесосами SpeedPro и SpeedPro Max.

Заявка на сервис

Поиск и устранение неисправностей

Устройство (4)
Использование продукта и результаты (1)
Высокое качество (1)

Выполните поиск по номеру продукта.

Ключевые слова для поиска
Рекомендуемые результаты
    Где найти номер модели?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
    Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

    Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

    Показать продукты Скрыть продукты

    Найдено более 1 продукта.

    Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

    Изображение продукта

    Описание продукта

    Номер модели

    Назад к списку всех продуктов
    Зарегистрируйте продукт
    Зарегистрируйте продукт

    Отслеживание параметров гарантии на продукт

    Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

    Простой доступ к поддержке для продуктов.

    Зарегистрируйте продукт