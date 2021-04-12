Пылесосы Philips SpeedPro Max и Philips SpeedPro схожи внешне, однако значительно различаются, в частности внутренними компонентами. Philips SpeedPro и Philips SpeedPro Max оснащены разными моторами, электронными компонентами и насадками. Поэтому насадки для Philips SpeedPro Max несовместимы / не подходят к пылесосу Philips SpeedPro и наоборот. Все иные аксессуары, такие как щелевая насадка и набор для очистки автомобиля, совместимы с обоими пылесосами SpeedPro и SpeedPro Max.