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HX9992/11 Sonicare 9900 Prestige Мощная зубная щетка с SenseIQ НОВИНКА
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Sonicare 9900 Prestige Мощная зубная щетка с SenseIQ

HX9992/11

Режимы чистки на Sonicare 9900 Prestige

Зубная щетка Sonicare 9900 Prestige поставляется с чистящей насадкой Premium A3, которая предлагает все преимущества для эффективной чистки, осветления и обеспечения здоровья десен. Выбранный по умолчанию комплексный режим Clean (Чистка) обеспечит необходимую длительность чистки (2 минуты) и разделение на шесть сегментов.

Для простой настройки режима перейдите в приложение Sonicare. Для выбора доступно пять режимов.

Clean (Чистка) (по умолчанию)
Время чистки: 2 минуты
В этом режиме щетка наиболее эффективно устраняет налет за 2-минутный сеанс чистки.

Deep Clean (Глубокая чистка)
Время чистки: 3 минуты
Более длительная чистка по сравнению с режимом Clean (Чистка); режим Deep Clean (Глубокая чистка) идеально подходит для дополнительной чистки проблемных участков.   

White+ (Осветление+)
Время чистки: 2 минуты 40 секунд
Отличный выбор для удаления потемнений, вызванных, к примеру, потреблением кофе и чая. Дополнительные 40 секунд предназначены для полировки передних зубов.

Gum Health (Здоровье десен)
Время чистки:: 3 минуты 20 секунд
В этом режиме на протяжении дополнительного времени щетка работает в режиме пониженной мощности; предназначен для массажа десен и улучшения кровотока в целях улучшения здоровья десен.

Sensitive (Чувствительный) 
Время чистки: 2 минуты
Этот режим характеризуется пониженной мощностью вибраций и менее сильным воздействием на зубы и десны.
 

Информация на данной странице относится к моделям: HX9992/11 , HX9992/12 .

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