Зубная щетка Sonicare 9900 Prestige поставляется с чистящей насадкой Premium A3, которая предлагает все преимущества для эффективной чистки, осветления и обеспечения здоровья десен. Выбранный по умолчанию комплексный режим Clean (Чистка) обеспечит необходимую длительность чистки (2 минуты) и разделение на шесть сегментов.



Для простой настройки режима перейдите в приложение Sonicare. Для выбора доступно пять режимов.



Clean (Чистка) (по умолчанию)

Время чистки: 2 минуты

В этом режиме щетка наиболее эффективно устраняет налет за 2-минутный сеанс чистки.



Deep Clean (Глубокая чистка)

Время чистки: 3 минуты

Более длительная чистка по сравнению с режимом Clean (Чистка); режим Deep Clean (Глубокая чистка) идеально подходит для дополнительной чистки проблемных участков.



White+ (Осветление+)

Время чистки: 2 минуты 40 секунд

Отличный выбор для удаления потемнений, вызванных, к примеру, потреблением кофе и чая. Дополнительные 40 секунд предназначены для полировки передних зубов.



Gum Health (Здоровье десен)

Время чистки: : 3 минуты 20 секунд

В этом режиме на протяжении дополнительного времени щетка работает в режиме пониженной мощности; предназначен для массажа десен и улучшения кровотока в целях улучшения здоровья десен.



Sensitive (Чувствительный)

Время чистки : 2 минуты

Этот режим характеризуется пониженной мощностью вибраций и менее сильным воздействием на зубы и десны.

