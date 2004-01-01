Если вас интересует, насколько безопасно использовать бритвенную сетку для обработки кожи, см. информацию ниже.



Все изделия Philips с бритвенной сеткой безопасны для кожи. Компания Philips не является дерматологической клиникой, поэтому мы не можем давать индивидуальные рекомендации в отношении состояния кожи, волос и ногтей.



Перед использованием изделия Philips с бритвенной сеткой рекомендуем проводить осмотр прибора и проверять состояние бритвенной сетки. Для минимального износа сетки и безопасного хранения изделия защитите сетку от внешних повреждений, установив защитную или иную насадку. При повреждении сетки сразу же замените ее — приобрести замену можно в нашем интернет-магазине или обратившись в местный центр поддержки потребителей.



Бритвенную сетку можно использовать для подравнивания и бритья волос ниже шеи, например, в области подмышек, на руках, ногах, в зоне бикини и лобковой области (с насадкой для подравнивания). Используйте бритвенную головку для бритья интимных зон (снаружи и внутри внешних половых губ) только с насадкой-триммером, установленной на бритвенную головку. Мы не рекомендуем использовать ее для обработки лица и головы, поскольку вы не получите желаемого результата, а также можете повредить свою кожу.



Некоторые изделия поставляются с дополнительными насадками для чувствительных участков кожи, например обработки лобковых волос. Для получения дополнительной информации об использовании этих насадок см. инструкцию по эксплуатации или свяжитесь с нами.



Если вы все еще не уверены в отношении приборов Philips с бритвенной сеткой, обратитесь к врачу или специалисту в медицинском учреждении, чтобы пройти тестирование кожи на возможность использования подобных приборов для удаления волос.

