Ваша щетка Sonicare использует технологию SenseIQ, которая объединяет ряд функций для отслеживания процедуры чистки. Она обнаруживает силу нажатия, зону покрытия, длительность и частоту для предоставления рекомендаций в режиме реального времени и улучшения результатов чистки.



Список возможностей SenseIQ:



- Рекомендации в режиме реального времени через световое кольцо на нижней части зубной щетки:

- Отчет о чрезмерном давлении

- Отчет о силе нажатия



- Подстройка интенсивности

- Автоматическая подстройка интенсивности для защиты десен при слишком сильном нажатии



- Индивидуальные рекомендации

- Через приложение Sonicare с ИИ



- Отчет о технике чистки (в приложении)



Интеллектуальные функции работают, когда на зубной щетке горит значок SenseIQ. Значок также загорится, обозначая статус функций.