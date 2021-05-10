Щетка Sonicare имеет три режима интенсивности, которые соответствуют показаниям индикатора на ручке.
Это следующие режимы:
Высокая интенсивность (три индикатора)
Средняя интенсивность (два индикатора)
Низкая интенсивность (один индикатор)
По умолчанию выбрана высокая интенсивность. Нажмите на индикатор, чтобы вручную выбрать нужный уровень интенсивности. Этот параметр можно настроить в любое время — до, во время или после чистки.
Примечание. Параметр интенсивности также можно настроить в приложении Sonicare.