Щетка Sonicare имеет три режима интенсивности, которые соответствуют показаниям индикатора на ручке.



Это следующие режимы:



Высокая интенсивность (три индикатора)

Средняя интенсивность (два индикатора)

Низкая интенсивность (один индикатор)



По умолчанию выбрана высокая интенсивность. Нажмите на индикатор, чтобы вручную выбрать нужный уровень интенсивности. Этот параметр можно настроить в любое время — до, во время или после чистки.



Примечание. Параметр интенсивности также можно настроить в приложении Sonicare.

