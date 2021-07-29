Зубная щетка поставляется с чистящей насадкой A3 Premium All-in-One.



Это универсальное решение для чистки и отбеливания зубов, а также поддержания здоровья десен. Это наша лучшая чистящая насадка, которая позволяет забыть о переключении между насадками для достижения оптимального результата.



Sonicare 9900 Prestige также совместима с:

чистящими насадками Philips Sonicare (A3, C3, C2, C1, G3, G2, W3, W, S, I, Kids)



Эта электрическая зубная щетка Sonicare несовместима со следующими чистящими насадками:

Philips One, E-Series (крепление Essence), PowerUP (аккумулятор).



