- Загрузите приложение Sonicare на смартфон.
- Убедитесь, что на смартфоне включен Bluetooth, после чего возьмите зубную щетку для ее активации (на ней должны загореться индикаторы).
- Откройте приложение. Следуйте пошаговой инструкции по установке, включая этап сопряжения с зубной щеткой. Включите службу геолокации для автоматической синхронизации.
- Создайте учетную запись в приложении. Если необходимо, обновите встроенное ПО для доступа ко всем новым функциям.
- Вы готовы к работе с подключенной зубной щеткой! Регулярно синхронизируйте зубную щетку с приложением, чтобы не пропускать актуальные советы и рекомендации.
- Для ручной синхронизации: Выполняйте сопряжение и подключайте зубную щетку к приложению каждые пару недель. Таким образом вы сможете всегда получать актуальные отчеты о чистке, советы и рекомендации.
Примечание: убедитесь, что на телефоне включен Bluetooth — это необходимо для переноса данных о чистке в приложение. Информация о сборе данных о чистке приведена в Уведомлении о конфиденциальности Sonicare, которое демонстрируется на этапе настройки приложения.