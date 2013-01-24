- Мы создаем инновационные решения для автомобильного освещения с 1914 года
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Изображения приводятся исключительно в информационных целях.
* По сравнению с минимальными требованиями законодательства.
** Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7.
*** Лампы Н4 и Н7 выдерживают вибрации силой до 10 G.
**** Срок службы ограничен
***** Не омологировано ECE, только для использования на бездорожье. Освещение недоступно во всех странах. За дополнительной информацией обращайтесь к торговому представителю