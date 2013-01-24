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Галогеновый

Галогеновые лампы

Лампы головного освещения

Автомобильное освещение Philips – Bаш надежный путеводитель на дорогах

  • Мы создаем инновационные решения для автомобильного освещения с 1914 года
  • Именно мы изобрели лампы Xenon HID
  • Выбор крупнейших автопроизводителей
 
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Vision

Видимость до 30 % лучше*
Vision
В следующих моделях: 
H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4
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LongLife EcoVision

Срок службы дольше — замен меньше
Longlife EcoVision
В следующих моделях:
H1, H3, H4, H7, H11
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X-tremeVision Pro150

До 150% более яркий свет*
X-tremeVision Pro150
В следующих моделях:
H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2 
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RacingVision GT200

До 200% более яркий свет*
RacingVision GT200
В следующих моделях:
H4, H7
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Vision Цветовая температура
Vision beam performance
Vision Срок службы
Vision
Longlife EcoVision Цветовая температура
Longlife EcoVision beam performance
Longlife EcoVision Срок службы
Longlife EcoVision
X-tremeVision Pro150 Цветовая температура
X-tremeVision Pro150 beam performance
X-tremeVision Pro150 Срок службы
X-tremeVision Pro150
RacingVision GT200 Цветовая температура
RacingVision GT200 beam performance
RacingVision GT200 Срок службы
RacingVision GT200

VisionPlus​

Видимость до 60 % лучше*
VisionPlus
В следующих моделях:
H1, H4, H7​
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WhiteVision ultra

Яркий и эффектный внешний вид
WhiteVision ultra
В следующих моделях:
H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2​
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CrystalVision

Яркий белый свет
CrystalVision
В следующих моделях:
H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4
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DiamondVision

Интенсивный белый свет
DiamondVision
В следующих моделях:
H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4
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VisionPlus Цветовая температура
VisionPlus beam performance
VisionPlus Срок службы
VisionPlus
WhiteVision ultra Цветовая температура
WhiteVision ultra beam performance
WhiteVision ultra Срок службы
WhiteVision ultra
CrystalVision Цветовая температура
CrystalVision beam performance
CrystalVision Срок службы
CrystalVision
DiamondVision Цветовая температура
DiamondVision beam performance
DiamondVision Срок службы
DiamondVision


Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

* По сравнению с минимальными требованиями законодательства.

** Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7.

*** Лампы Н4 и Н7 выдерживают вибрации силой до 10 G.

**** Срок службы ограничен

***** Не омологировано ECE, только для использования на бездорожье. Освещение недоступно во всех странах. За дополнительной информацией обращайтесь к торговому представителю

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