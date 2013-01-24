

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

* По сравнению с минимальными требованиями законодательства.

** Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7.

*** Лампы Н4 и Н7 выдерживают вибрации силой до 10 G.

**** Срок службы ограничен

***** Не омологировано ECE, только для использования на бездорожье. Освещение недоступно во всех странах. За дополнительной информацией обращайтесь к торговому представителю