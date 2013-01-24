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Ксенон

    Ксенон

    Лампы головного освещения

    Автомобильное освещение Philips – Bаш надежный путеводитель на дорогах

    • Мы создаем инновационные решения для автомобильного освещения с 1914 года
    • Именно мы изобрели лампы Xenon HID
    • Выбор крупнейших автопроизводителей
     
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    X-tremeVision Gen2

    Видимость до 150 % лучше**
    X-tremeVision Gen2
    В следующих моделях:
    D1S, D2S, D2R, D3S, D4S
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    WhiteVision Gen2
     

    Эффект белого однородного светодиодного света
    WhiteVision Gen2
    В следующих моделях:
    D1S, D2S, D2R, D3S
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    Vision

    Идеально подходит для замены

    maximum blue effect
    maximum blue effect
    Vision
    В следующих моделях:
    D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S
    Перейти в каталог
    X-tremeVision Gen2 light color
    X-tremeVision Gen2 beam performance
    X-tremeVision Gen2
    WhiteVision Gen2 light color
    WhiteVision Gen2 beam performance
    WhiteVision Gen2
    Vision light color
    Vision beam performance
    Vision


    Изображения только для информационных целей

    * Оттенок света: "До"; Эффективность светового луча: По сравнению с минимальными требованиями в соответствии с законодательством (за исключением D2R, обеспечивающими улучшение видимости до 20%). 

    ** По сравнению с минимальными требованиями в соответствии с законодательством (за исключением D2R, обеспечивающими улучшение видимости до 20%). 

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