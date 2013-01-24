

Изображения только для информационных целей

* Оттенок света: "До"; Эффективность светового луча: По сравнению с минимальными требованиями в соответствии с законодательством (за исключением D2R, обеспечивающими улучшение видимости до 20%).

** По сравнению с минимальными требованиями в соответствии с законодательством (за исключением D2R, обеспечивающими улучшение видимости до 20%).