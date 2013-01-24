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* Оттенок света: "До"; Эффективность светового луча: По сравнению с минимальными требованиями в соответствии с законодательством (за исключением D2R, обеспечивающими улучшение видимости до 20%).
** По сравнению с минимальными требованиями в соответствии с законодательством (за исключением D2R, обеспечивающими улучшение видимости до 20%).