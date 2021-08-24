Светодиодные рабочие фонари ( 42) Результатов на стр.
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LUMRC120X1/10
Светодиоды высокого качества 90 лм / точечный луч 10 лм До 10 часов работы от аккумулятора Ударопрочность IK07
LUMRC120B1/10
Светодиоды высокого качества 90 лм / точечный луч 10 лм До 10 часов работы от аккумулятора Ударопрочность IK07
LPL81X1/10
200 лм (Boost) / 100 лм (Eco) Направленный луч 180 лм Соответствие дневному свету (CRI 95) Алюминиевый корпус, с аккумулятором
LPL18B1
Высококачественные светодиоды (5 шт.) 85 лм и точечный луч 20 лм До 8 часов в автономном режиме Работа от 3 элементов питания типа AAA
LPL28RECHX1
Высококачественный светодиод 145 лм и точечный луч 120 лм Прочный алюминиевый корпус Зарядка через USB
LPL67X1
200 лм (Boost) / 100 лм (Eco) Особый дизайн для использования без рук Направленный луч яркостью 100 лм Время работы от аккумулятора до 4 ч
LPL19B1
Высококачественные светодиоды (6 шт.) 130 лм и фокусированный луч 20 лм 11 ч автономной работы, 3 батареи AAA Водо- и пыленепроницаемость: IP54
ACCFIMDX1/10
Продуманный, эффективный дизайн
ACCMUDOX1/10
Продуманный, эффективный дизайн
LUMRC220X1/10
300 лм (Boost) / 150 лм (Eco) Особый дизайн для использования без рук До 8 часов работы от аккумулятора Прочный инспекционный фонарь
X60UVPIX1/10
500 лм (Boost) / 250 лм (Eco) Направленный луч 180 лм и УФ-свет Время работы: 4,5 ч (в экорежиме: 10 ч) Высокий CRI и УФ-детектор утечки
X60PILLX1/10
500 лм (Boost) / 250 лм (Eco) Направленный луч 180 лм Время работы: 4,5 ч (в экорежиме: 10 ч) Складной фонарь с эргономичным дизайном Недавно просмотренные продукты
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