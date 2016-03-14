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Робот-пылесос

Умный робот-пылесос Philips

Интеллектуальная уборка

SmartPro Active
SmartPro Active
SmartPro Compact
SmartPro Compact
SmartPro Easy

SmartPro Easy

Тщательная и умная уборка с Philips SmartPro Compact

FC8778/01
SmartPro Compact FC8778/01
TriActive XL

Широкая насадка TriActive XL

Качественная и быстрая очистка помещения

Приложением Philips SmartPro
Полный контроль уборки в любое время в любом месте с приложением Philips SmartPro
Система Smart Detection
Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий
Тонкий корпус 6 cm
Тонкий корпус 6 см для уборки под низкой мебелью
120 минут
Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 120 минут

Система Smart Detection


Система Smart Detection представляет собой набор из интеллектуальных датчиков, гироскопа и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот- пылесос анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Philips SmartPro Compact не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.

Приложение Philips SmartPro


Приложение позволяет управлять функциями робота-пылесоса в любое время из любой точки планеты. С его помощью вы можете легко настраивать режимы уборки, управлять расписанием и получать уведомления об уборке и обслуживании.

Отзывы и видеообзоры о робот-пылесосе Philips SmartProCompact

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Робот-пылесос на страже добра
Philips SmartPro Compact (FC8776/01)
Робот-пылесос Philips FC-8776
Philips SmartPro FC8776

Сравнительная таблица роботов-пылесосов Philips SmartProCompact

FC8778/01

SmartPro Compact

FC8778/01

Робот-пылесос
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FC8776/01

SmartPro Compact

FC8776/01

Робот-пылесос
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FC8774/01

SmartPro Compact

FC8774/01

Робот-пылесос
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FC8715/01

SmartPro Compact

FC8715/01

Робот-пылесос
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Напряжение батареи
  • 14,8В
  • 12,8В
  • 12,8В
  • 12,8В

Уровень интенсивности звука
  • 62дБ
  • 58дБ
  • 58дБ
  • 58дБ

Тип элемента питания
  • Литийионный
  • Литийионный
  • Литийионный
  • Литийионный

Время зарядки
  • 4часов
  • 4часов
  • 4часов
  • 4часов

Мощность всасывания (макс., Па)
  • 1000
  • -
  • -
  • -

Время работы
  • 120минут(ы)
  • 120минут(ы)
  • 130минут(ы)
  • 130минут(ы)

Режимы уборки
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4

Система Smart Detection
  • 18 датчиков
  • 18 датчиков
  • 18 датчиков
  • 6

Расписание на 24 часа
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да

Преодолевает пороги
  • 16миллиметра
  • 17миллиметра
  • 18миллиметра
  • 13миллиметра

Индикатор заполнения мешка для пыли
  • Да
  • Да
  • Да
  • -

Датчик пыли
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да

Типы полов
  • -
  • Твердые напольные покрытия
  • Твердые напольные покрытия
  • -

цвет
  • Denim blue
  • Ярко-медный
  • Denim blue
  • Насыщенный черный и серебристый металлик

Функциональный дизайн
  • -
  • Датчик ступеней
  • Датчик ступеней
  • -

Фильтр
  • Выходной фильтр 3M
  • Фильтр 3M
  • Фильтр 3M
  • -

Вместительность пылесборника
  • 0,30л
  • 0,30л
  • 0,30л
  • 0,25л

Прочие аксессуары
  • Фильтр — 1 шт.
  • Док-станция
  • Фильтры — 2 шт.
  • Пульт ДУ
  • Док-станция
  • Фильтр — 1 шт.
  • Пульт ДУ
  • Док-станция
  • Фильтр — 1 шт.
  • Базовая станция
  • Боковые щетки (1 пара)
  • Пульт ДУ

Аксессуары в комплекте
  • Адаптер питания перем. тока
  • Боковые щетки
  • Адаптер питания перем. тока
  • Боковые щетки
  • Адаптер питания перем. тока
  • Боковые щетки
  • Адаптер питания перем. тока

Стандартная насадка
  • -
  • Насадка TriActive XL
  • Насадка TriActive XL
  • -

Энергопотребление в режиме ожидания
  • 0,6Вт
  • 0,62Вт
  • 0,62Вт
  • 0,62Вт

Размеры изделия (ДхШхВ)
  • 60,1 x 330миллиметра
  • 60,1 x 330миллиметра
  • 60,1 x 330миллиметра
  • 60,1 x 330миллиметра

Вес изделия
  • 1,87кг
  • 1,73кг
  • 1,73кг
  • 1,73кг

Вес, включая упаковку
  • -
  • -
  • -
  • 3,2кг
SmartPro Compact FC8778/01
TriActive XL

Широкая насадка TriActive XL

Качественная и быстрая очистка помещения

Приложением Philips SmartPro
Полный контроль уборки в любое время в любом месте с приложением Philips SmartPro
Система Smart Detection
Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий
Тонкий корпус 6 cm
Тонкий корпус 6 см для уборки под низкой мебелью
120 минут
Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 120 минут