Система Smart Detection



Система Smart Detection представляет собой набор из интеллектуальных датчиков, гироскопа и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот- пылесос анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Philips SmartPro Compact не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.