SmartPro Active
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Широкая насадка TriActive XL
Качественная и быстрая очистка помещения
обеспечивает эффективную и тщательную уборку в два раза быстрее благодаря следующим особенностям.
1. Широкая насадка в два раза увеличивает площадь охвата напольного покрытия за одно движение.
2. Три всасывающих отверстия собирают пыль впереди и по обеим сторонам.
3. Гибкая полоска позволяет тщательно собрать всю оставшуюся пыль.
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SmartPro Compact
FC8778/01
Робот-пылесос
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SmartPro Compact
FC8776/01
Робот-пылесос
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SmartPro Compact
FC8774/01
Робот-пылесос
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SmartPro Compact
FC8715/01
Робот-пылесос
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Напряжение батареи
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Уровень интенсивности звука
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Тип элемента питания
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Время зарядки
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Мощность всасывания (макс., Па)
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Время работы
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Режимы уборки
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Система Smart Detection
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Расписание на 24 часа
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Преодолевает пороги
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Индикатор заполнения мешка для пыли
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Датчик пыли
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Типы полов
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цвет
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Функциональный дизайн
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Фильтр
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Вместительность пылесборника
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Прочие аксессуары
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Аксессуары в комплекте
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Стандартная насадка
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Энергопотребление в режиме ожидания
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Размеры изделия (ДхШхВ)
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Вес изделия
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Вес, включая упаковку
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Широкая насадка TriActive XL
Качественная и быстрая очистка помещения